Келлог поделился, что они с Зеленским обсуждали историческое соглашение Дональда Трампа с НАТО.

Сегодня, 14 июля, спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл с визитом в Киев, в ходе которого он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он раскрыл подробности разговора с украинским лидером на своей странице в соцсети X.

"Сегодня в Киеве с Зеленским обсуждаем историческое соглашение Дональда Трампа с НАТО, которое ускорит поставки лучшего американского оружия в Украину", - написал он.

Келлог подчеркнул, что поставки оружия Украине будут полностью финансироваться союзниками. Спецпредставитель президента США отметил, что это решение поддержит оборону Украине и укрепит единство НАТО.

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Напомним, что ранее Зеленский рассказал, что он обсуждал с Келлогом усиление ПВО Украины, путь к миру, а также совместное производство и закупки оборонного вооружения вместе с Европой. Помимо этого он поблагодарил спецпредставителя США за этот визит в Украину.

Главные заявления Трампа на встрече с Рютте

Ранее УНИАН рассказывал о главных заявлениях президента США Дональда Трампа, которые он сделал во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В частности, он объявил о передаче оружия Украине, а также пригрозил России вторичными санкциями.

Кроме того, Трамп заявил, что он разочарован в российском диктаторе Владимире Путине. По его словам, именно поэтому он собирается ввести пошлины против РФ.

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