По словам эксперта, то, что летит на высоте ниже 50 метров, эти системы вообще не видят.

Patriot неэффективны против дронов. Эти системы рассчитаны на баллистические ракеты, летящие на высоте 20-30 км, заявил военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире Вечер.LIVE.

"Они против дронов вообще не могут воевать. Patriot то, что летит на высоте ниже 50 метров, вообще не видят. Они рассчитаны на борьбу с баллистическими ракетами. Он должен сбивать их вообще на высоте 20-30 км. Patriot рассчитан на ракеты дальней и средней дальности, баллистические ракеты, которые могут нести ядерный заряд. И он должен сбивать, попадая точно в ракету, для того, чтобы ее полностью уничтожить", – сказал он.

По словам эксперта, для перехвата одной баллистической ракеты обычно запускают сразу две ракеты Patriot. Иначе вероятность попадания падает до 70%.

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Patriot для Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июля, президент США Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений о войне в Украине, санкциях против России и поставках американского оружия во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп заявил, что Украине отправят 17 зенитных ракетных комплексов Patriot. Он уточнил, что это будет полный комплект с батареями, а первые системы прибудут очень скоро.

Кроме этого Трамп намекнул на то, что Украине передадут не только ЗРК Patriot.

"Украина сможет получить в свои руки действительно огромное количество военной техники, как для противовоздушной обороны, так и ракет, боеприпасов и так далее, и так далее, и так далее, и так далее", – сказал президент США.

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