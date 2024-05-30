Игры на YouTube стали доступны бесплатно для всех пользователей: где их найти

В них можно играть как с мобильных устройств, так и прямо в браузере на компьютере.

Компания YouTube (входит в Google) сделала игровой раздел YouTube Playables бесплатным для всех пользователей платформы. Ранее он был доступен только пользователям с платной подпиской YouTube Premium, сообщает The Verge.

Раздел с бесплатными мини-играми доступен прямо в браузере или мобильном приложении. Там уже можно найти более 75 тайтлов – это как известные игры, так и разные экшены и платформеры от независимых разработчиков. Например, есть Angry Birds Showdown, Cut the Rope, Retro Drift и Alien Shooter.

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Найти Playables можно во вкладке "Навигатор" и на боковой панели платформы в браузерной версии, а также в мобильных приложениях iOS и iPadOS. Для пользователей Android раздел с мини-играми запустят позднее.

Сейчас доступ Playables из Украины и многих других регионов закрыт, но в него можно попасть, например, зайдя с американского IP. В ближайшие месяцы YouTube Playables должны расширить для всех.

Как уже рассказывал УНИАН, YouTube начал агрессивно бороться с теми, кто использует блокировщик рекламы. Теперь при включенном AdBlock ролики перескакивают сразу в конец и завершаются, а иногда просто бесконечно долго загружается. А еще у некоторых стал отключаться звук.

А в конце апреля YouTube отменила "захейченный" редизайн, из-за которого видеохостинг стал больше напоминать Twitch. Новый дизайн не понравился практически никому из тех пользователей, кому дали его протестировать.

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