Передача Украине новых вооружений может стать сигналом для Москвы, что Трамп "серьезно разочарован" Путиным.

Соединенные Штаты Америки, в дополнение к батареям Patriot, рассматривают продажу странам-членам НАТО ракет малой дальности, гаубичных снарядов и ракет средней дальности класса "воздух-воздух", которые затем будут переданы Украине.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Отмечается, что решение Трампа по вооружениям является "многогранным". Он пытается защитить себя от политической критики, поскольку оружие будет не просто передано Украине, а продано европейским странам для дальнейшей передачи Киеву.

Издание отметило, что стоимость одного ракетного комплекса Patriot составляет около 1 млрд долларов. Американский президент уже объявил о прибыли для США в рамках этой схемы. К тому же, доставить в Украину системы Patriot, которые уже находятся в Европе, будет быстрее, чем перевозить их из Соединенных Штатов или изготавливать новые на американском заводе.

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По мнению некоторых американских чиновников, передача Украине новых вооружений может стать сигналом для Москвы, что Трамп "серьезно разочарован" российским диктатором Путиным.

"Он серьезно разочарован Путиным. Он хочет показать, что серьезно настроен на прекращение войны, и, возможно, это покажет Путину, что пришло время начать переговоры", – отметил неназванный американский чиновник.

Представитель Белого дома также сказал журналистам, что когда Трамп говорил о вторичных пошлинах, если не будет достигнуто прекращение огня в течение 50 дней, он имел в виду 100% пошлины в отношении России и вторичные санкции против других стран, которые покупают российскую нефть.

Война в Украине и США

До недавнего времени президент США Дональд Трамп не делал никаких заявлений о предоставлении оружия Украине. Но несколько дней назад все изменилось, и СМИ писали о нескольких вариантах, среди которых и передача оружия в рамках президентских полномочий.

14 июля во время брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп объявил об отправке 17 ЗРК Patriot в Украину. По его словам, большая часть этих систем будет на поле боя.

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