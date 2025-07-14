Соединенные Штаты Америки прекращают безвозмездное финансирование военной помощи Украине, однако будут давать приоритет поставкам вооружений Киеву. Оплачивать их будут, в соответствии с соглашением с НАТО, страны Европы и Канада.
"Я думаю, прежде всего важно понимать: времена, когда США без ограничений отправляли налоговые деньги на защиту Украины, подошли к концу. Президент Трамп принял очень разумное решение и заключил соглашение с НАТО, согласно которому Европа и Канада будут оплачивать вооружение, а США – производить его. Очевидно, что мы создаем лучшие системы вооружения в мире, и все хотят их получить. Мы будем отдавать приоритет поставкам этих вооружений Украине", – заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.
Он добавил, что соответствующее решение Трампа также посылает очень четкий сигнал российскому диктатору Владимиру Путину. По словам Уитакера, правителю РФ "дали шанс на мир".
"Президент Трамп – миротворец. Но если ты (Путин, – ред.) хочешь войны – мы вооружим Украину, а Европа за это заплатит. Я считаю, это серьезный шаг к завершению войны. За последние 18 месяцев Россия захватила около одного процента украинской территории. Это не успех. Каждый день они теряют тысячи солдат. Слишком много мирных жителей в украинских городах получают ранения. Так что, по-моему, это следующий важный шаг к окончанию конфликта. Но если Владимир Путин решит продолжать войну на украинской земле, Соединенные Штаты будут продавать оружие Европе, чтобы Украина могла защищаться", – констатировал постпред США в НАТО.
Трамп сделал ряд заявлений о войне в Украине
Президент США Дональд Трамп 14 июля встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. В ходе встречи американский лидер заявил, в частности, о передаче 17 комплексов Patriot Украине. По его словам, некоторые из них будут доставлены очень скоро.
Кроме того, Трамп дал Путину срок в 50 дней для заключения соглашения по войне в Украине. В противном случае, США введут вторичные пошлины против РФ и ее партнеров. Они будут составлять 100%.