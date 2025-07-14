За последние 18 месяцев Россия захватила около одного процента украинской территории, отметил постпред США при НАТО.

Соединенные Штаты Америки прекращают безвозмездное финансирование военной помощи Украине, однако будут давать приоритет поставкам вооружений Киеву. Оплачивать их будут, в соответствии с соглашением с НАТО, страны Европы и Канада.

"Я думаю, прежде всего важно понимать: времена, когда США без ограничений отправляли налоговые деньги на защиту Украины, подошли к концу. Президент Трамп принял очень разумное решение и заключил соглашение с НАТО, согласно которому Европа и Канада будут оплачивать вооружение, а США – производить его. Очевидно, что мы создаем лучшие системы вооружения в мире, и все хотят их получить. Мы будем отдавать приоритет поставкам этих вооружений Украине", – заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.

Он добавил, что соответствующее решение Трампа также посылает очень четкий сигнал российскому диктатору Владимиру Путину. По словам Уитакера, правителю РФ "дали шанс на мир".

Видео дня

"Президент Трамп – миротворец. Но если ты (Путин, – ред.) хочешь войны – мы вооружим Украину, а Европа за это заплатит. Я считаю, это серьезный шаг к завершению войны. За последние 18 месяцев Россия захватила около одного процента украинской территории. Это не успех. Каждый день они теряют тысячи солдат. Слишком много мирных жителей в украинских городах получают ранения. Так что, по-моему, это следующий важный шаг к окончанию конфликта. Но если Владимир Путин решит продолжать войну на украинской земле, Соединенные Штаты будут продавать оружие Европе, чтобы Украина могла защищаться", – констатировал постпред США в НАТО.

Трамп сделал ряд заявлений о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп 14 июля встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. В ходе встречи американский лидер заявил, в частности, о передаче 17 комплексов Patriot Украине. По его словам, некоторые из них будут доставлены очень скоро.

Кроме того, Трамп дал Путину срок в 50 дней для заключения соглашения по войне в Украине. В противном случае, США введут вторичные пошлины против РФ и ее партнеров. Они будут составлять 100%.

Вас также могут заинтересовать новости: