Страна должна увеличить долю производства оружия.

Украина продолжит увеличивать собственное производство оружия и развивать все оборонные проекты, в том числе совместные с партнерами.

Как заявил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский, это является одной из приоритетных задач для обновленного правительства. "Должны увеличить долю собственного производства оружия - это абсолютно четкая цель", - отметил глава государства.

По его словам, страна должна участвовать в глобальной технологической конкуренции благодаря собственным разработкам, а также направить больше экономической силы на обеспечение Сил обороны:

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"Важно провести дерегуляцию и дать обществу больше возможностей развивать наш внутренний потенциал. Важно и убрать всю лишнюю бюрократию и дублирование функций в наших государственных учреждениях - это точно позволит сократить все лишние расходы. И одновременно должны дать больше социальной уверенности нашим людям - всем украинцам, всем украинкам. Все программы устойчивости в Украине должны работать на 100%".

Изменения в правительстве

Ранее в МИД заявили, что президент планирует обновить состав послов во всех странах G7 и G20. Уже известно, что Оксана Маркарова покинет пост посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

Одним из возможных претендентов на эту должность является нынешний министр обороны Рустем Умеров, однако в случае его назначения правительство ждут масштабные кадровые перестановки.

Вчера Зеленский анонсировал трансформацию исполнительной власти, а уже сегодня предложил возглавить правительство первой вице-премьер-министру, министру экономики Юлии Свириденко.

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