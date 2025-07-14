Президент США пока не пообещал Украине ничего, что бы сдвинуло ситуацию на фронте.

Анонсированная Дональдом Трампом поставка 17 батарей Patriot выглядит несколько сомнительной, потому что сразу возникает вопрос о достаточном боекомплекте к ним. Такое мнение высказал ветеран ВСУ, основатель военно-аналитической группы Frontelligence Insight, который действует под псевдонимом Tatarigami.

"Относительно заявления президента Трампа о 17 батареях Patriot, у меня есть серьезные сомнения, не только из-за их количества, а главным образом из-за [ракет]-перехватчиков. Исчерпание перехватчиков является гораздо более серьезной проблемой, чем сами батареи", - написал он в своем Телеграм.

Tatarigami также выразил беспокойство, что военная помощь от Трампа может ограничиться лишь тем, что было объявлено.

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"Это вряд ли произведет какое-то значительное впечатление на Кремль. Это отнюдь не выглядит как сильное средство сдерживания", - заявил он.

Трамп анонсировал военную помощь Украине

Как писал УНИАН, Дональд Трамп анонсировал поставки дополнительного оружия в Украину. В частности он заявил, что будут переданы 17 систем Patriot. По просьбе журналистов он уточнил, что речь идет и о самих зенитно-ракетных комплексах, и о ракетах к ним. По словам Трампа, некоторые из этих систем прибудут в Украину уже в ближайшие дни.

Стоит заметить, что на сегодня Украина имеет по разным данным от 6 до 8 батарей Patriot.

Кроме поставки систем ПВО США также рассматривают возможность поставки в Украину и другого оружия. По данным CNN, речь идет о ракетах "воздух-воздух" для истребителей, а также артиллерийских системах и боеприпасах.

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