По его словам, именно в этой сфере сейчас сосредоточено максимум ресурсов страны.

Опыт премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля будет полезен на позиции министра обороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня я говорил с Юлей Свириденко - предложил ей возглавить правительство Украины и обновить его работу на основе опыта поддержки украинского производства, украинского предпринимательства, который есть у Юли как у первого вице-премьер-министра и министра экономики. Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезным на позиции министра обороны Украины", - заявил глава государства.

По его словам, именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности. Зеленский также подчеркнул, что рассчитывает на достаточную поддержку народными депутатами новой конфигурации правительства.

Видео дня

"И важно, чтобы правительство быстро провело аудит всех договоренностей с нашими партнерами - что работает и что требует пересмотра или активизации", - добавил президент.

Кроме того, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров станет первым вице-премьер-министром Украины, а новым вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции вместо Ольги Стефанишиной станет Тарас Качка, который сейчас занимает должность заместителя министра экономики.

По словам Железняка, вице-премьер-министра - министра национального единства Украины Алексея Чернышева уволят с должности.

Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что Владимир Зеленский предложил первому вице-премьер-министру Украины, министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

"Обсудили и конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия. С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: