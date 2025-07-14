Фанаты увидели Доминика Маклафлина в образе юного волшебника.

Американская сеть HBO сообщила о начале съемок фэнтезийного сериала, основанного на серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Фото британского актера Доминика Маклафлина в образе "мальчика, который выжил" появилось в Instagram-аккаунте HBO Max вечером в понедельник, 14 июля. "Первокурсники, шаг вперед. Сериал "Гарри Поттер" от HBO уже в производстве", - говорится в сообщении.

Сообщение собрало 452 тысячи лайков и более семи тысяч комментариев. Фанаты серии в восторге от выбора актера на эту роль:

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"Удачи маленькому Гарри. Пожалуйста, защитите его от всех хейтеров".

"Хорошо. Да. Он был идеальным выбором".

"Он отлично смотрится в роли Гарри!".

"Ладно, этот парень даже больше похож на обложки книг, чем Дэниел. Замечательно".

Сериал о Гарри Поттере

Напомним, в апреле 2023 года Warner Bros.Discovery анонсировало полный адаптационный цикл из семи сезонов, которые должны выходить примерно в течение десяти лет.

Глава HBO Max Кейси Блойс обещал глубокое и аутентичное погружение в материал книг Дж.Роулинг. Она сама привлечена к проекту как исполнительный продюсер.

В сентябре 2024 года начался масштабный кастинг на главные роли в сериале о Гарри. Всего на роли подались около 32 тысяч кандидатов.

Этой весной официально объявили актеров, которые воплотят трио главных героев: Гермиону Грейнджер сыграет Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли - Аластейр Стоут.

Кроме них, в сериале появятся звездные актеры: Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет МакТир - как профессор МакГонаголл, Ник Фрост - в роли Хагрида, Паппа Эссиеду - как Северус Снейп.

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