Американская сеть HBO сообщила о начале съемок фэнтезийного сериала, основанного на серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
Фото британского актера Доминика Маклафлина в образе "мальчика, который выжил" появилось в Instagram-аккаунте HBO Max вечером в понедельник, 14 июля. "Первокурсники, шаг вперед. Сериал "Гарри Поттер" от HBO уже в производстве", - говорится в сообщении.
Сообщение собрало 452 тысячи лайков и более семи тысяч комментариев. Фанаты серии в восторге от выбора актера на эту роль:
"Удачи маленькому Гарри. Пожалуйста, защитите его от всех хейтеров".
"Хорошо. Да. Он был идеальным выбором".
"Он отлично смотрится в роли Гарри!".
"Ладно, этот парень даже больше похож на обложки книг, чем Дэниел. Замечательно".
Сериал о Гарри Поттере
Напомним, в апреле 2023 года Warner Bros.Discovery анонсировало полный адаптационный цикл из семи сезонов, которые должны выходить примерно в течение десяти лет.
Глава HBO Max Кейси Блойс обещал глубокое и аутентичное погружение в материал книг Дж.Роулинг. Она сама привлечена к проекту как исполнительный продюсер.
В сентябре 2024 года начался масштабный кастинг на главные роли в сериале о Гарри. Всего на роли подались около 32 тысяч кандидатов.
Этой весной официально объявили актеров, которые воплотят трио главных героев: Гермиону Грейнджер сыграет Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли - Аластейр Стоут.
Кроме них, в сериале появятся звездные актеры: Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет МакТир - как профессор МакГонаголл, Ник Фрост - в роли Хагрида, Паппа Эссиеду - как Северус Снейп.