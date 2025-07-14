Поставки включают ракеты, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о резком увеличении поставок оружия европейским союзникам для дальнейшей передачи в Украину.

Как сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник, в первой волне таких поставок США продадут союзникам по НАТО вооружение на сумму около 10 миллиардов долларов.

"Поставки, которые в конечном итоге предназначены для Украины, включают ракеты, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. Это кардинальное изменение политики Трампа, который сначала отказывался встать на сторону Украины и до недавнего времени настаивал, что будет поставлять только оборонительное оружие, чтобы не допустить эскалации войны", – говорится в материале.

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Кроме того, Трамп объявил, что у России есть 50 дней на заключение соглашения по войне в Украине, иначе она столкнется со 100% пошлинами. Это имело бы значительное влияние на мировые рынки нефти, пишут журналисты.

Представитель Белого дома отметил в комментарии Axios, что Москва должна согласиться на прекращение огня в течение 50 дней, чтобы избежать жестких санкций и пошлин.

США и Украина: вы могли это пропустить

Президент США Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений относительно войны России против Украины во время брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте. В частности, американский президент сообщил об отправке 17 ЗРК Patriot в Украину. По его словам, большая часть этих систем будет на поле боя.

Кроме того, он намекнул, что Украина получит и другое оружие:

"Украина сможет получить в свои руки действительно огромное количество военной техники, как для противовоздушной обороны, так и ракет, боеприпасов и так далее, и так далее, и так далее, и так далее", – сказал президент США.

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