Отмечается, что эта поддержка поможет расширить доступ Украины к безопасной и стабильной спутниковой связи.

Дания начнет предоставлять спутниковые услуги для нужд украинской обороны через Европейское оборонное агентство (EDA). Об этом заявили в Министерстве обороны Дании.

"Я горжусь тем, что Дания делает свой вклад в космическую оборону Украины. Космос – это сфера, которая все больше требует внимания со стороны оборонной политики. В тесном сотрудничестве с Оборонным агентством ЕС Дания внесла свой вклад в укрепление спутниковой связи Украины для защиты от России. У космических решений есть большой потенциал, который может способствовать обороне Украины, Дании и Европы", – подчеркнул министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Отмечается, что эта поддержка поможет расширить доступ Украины к безопасной и стабильной спутниковой связи. Также будет предоставлен доступ к приемным терминалам, которые украинская оборона сможет использовать для установления доступа к спутниковой связи.

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Терминалы обеспечат надежную и безопасную связь, что может иметь решающее значение для проведения военных операций. Примечательно, что это решение было предложено Украиной.

В EDA ожидают, что другие страны Евросоюза последуют примеру Дании и рассмотрят возможность участия в подобных проектах для ВСУ.

Война в Украине: позиция Дании

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Дания поддерживала нашу страну. В частности, предоставляя вооружение. В феврале 2024 года премьер-министр страны Метте Фредериксен заявляла, что Дания решила передать Украине всю свою артиллерию.

В мае 2025 года Дания объявила о выделении большого пакета помощи Украине. Туда вошли в том числе артснаряды и артиллерийские боеприпасы. Примечательно, что это был уже 26-й пакет оружия для Украины, а его стоимость составляла около 4,2 миллиарда датских крон (примерно 563 миллиона евро).

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