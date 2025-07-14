Блогерша опубликовала новое фото и назвала себя "токсичным человеком".

Украинская блогерша Елена Мандзюк отличилась новым громким заявлением. Она сказала, что ее дети могут побить других детей, если они будут говорить на русском.

"Мои дети могут могут отп***ть [побить] другого ребенка, который говорит на языке террористов. В чем проблема?" – написала она в комментарии под последним постом в Инстаграм.

Блогерща опубликовала фотографию, где стоит в белом, похожем на свадебное, платье и с букетом в руках. В подписи к фото Мандзюк назвала себя "токсичной".

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"Да, я токсичный человек, токсичный ко всему московитому и более того, горжусь этим. Если вы также токсик, давайте дружить, создадим свое токсичное комьюнити. Кто за?" – заявила блогерша.

Напомним, ранее между блогершами Еленой Мандзюк и Анной Алхим вспыхнул громкий скандал. В частности, Мандзюк прокомментировала высказывания Алхим относительно русского языка и диктатора Путина. Блогерша заявила, что Анна должна сидеть в тюрьме.

Позже они встретились на интервью у Рамины Эсхакзай. Попытка примирить блогеров успехом не увенчалась. Критика досталась и самой ведущей.

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