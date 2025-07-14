Украинская блогерша Елена Мандзюк отличилась новым громким заявлением. Она сказала, что ее дети могут побить других детей, если они будут говорить на русском.
"Мои дети могут могут отп***ть [побить] другого ребенка, который говорит на языке террористов. В чем проблема?" – написала она в комментарии под последним постом в Инстаграм.
Блогерща опубликовала фотографию, где стоит в белом, похожем на свадебное, платье и с букетом в руках. В подписи к фото Мандзюк назвала себя "токсичной".
"Да, я токсичный человек, токсичный ко всему московитому и более того, горжусь этим. Если вы также токсик, давайте дружить, создадим свое токсичное комьюнити. Кто за?" – заявила блогерша.
Напомним, ранее между блогершами Еленой Мандзюк и Анной Алхим вспыхнул громкий скандал. В частности, Мандзюк прокомментировала высказывания Алхим относительно русского языка и диктатора Путина. Блогерша заявила, что Анна должна сидеть в тюрьме.
Позже они встретились на интервью у Рамины Эсхакзай. Попытка примирить блогеров успехом не увенчалась. Критика досталась и самой ведущей.