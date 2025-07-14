В Брюсселе надеются, что американцы будут двигаться в том же направлении, что и Европа.

В Европе рады тому, что президент США наконец занял жесткую позицию в отношении России, но отсрочка в 50 дней, которую Дональд Трамп дал Кремлю на выполнение ультиматума, является слишком долгой. Об этом в комментарии журналистам заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

"Это очень позитивно, что президент Трамп занимает жесткую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней - это очень долгий срок, учитывая, что они ежедневно убивают мирных жителей", - сказала главный дипломат ЕС.

Каллас выразила убеждение, что нужно даже больше давления на Россию, чтобы им тоже захотелось мира.

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"Хорошо, что американцы делают эти шаги. Я надеюсь, что они также будут оказывать военную помощь [Украине], как оказывают европейцы", - добавила она.

Трамп объявил ультиматум Путину

Как писал УНИАН, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что "приятные разговоры" с Путиным не дали результата по окончанию войны в Украине, поэтому он объявил Кремлю ультиматум: если в следующие 50 дней Киев и Москва не заключат "справедливое" соглашение, США введут "вторичные санкции". Под ними, очевидно, имеются в виду пошлины на импорт в США товаров из стран, покупающих российскую нефть и газ.

Также Трамп пообещал начать поставки дополнительного оружия Украине. По его словам, речь идет аж о 17 батареях Patriot и боекомплект к ним. По данным СМИ, кроме этого планируется поставка ракет для истребителей, а также артиллерийских систем.

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