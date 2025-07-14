Почему не состоялись переговоры между Зеленским и Путиным: посол назвал главную причину

Посол подчеркнул, что Россия демонстрирует откровенное пренебрежение не только к Украине, но и ко всем странам-партнерам.

Главным препятствием на пути к прямым переговорам на уровне президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина является деструктивная позиция Москвы. Такое мнение высказал посол Украины в Турции Нариман Джелялов в интервью "Укринформу".

"Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности к такой встрече. Но пока главным препятствием является деструктивная позиция России - ее неискренность, желание использовать переговоры как инструмент давления, а не достижения мира", - сказал он в разговоре с журналистами.

Джелялов отметил, что Украина благодарна Турции за то, что она согласилась стать площадкой для украинско-российских переговоров. Тем не менее он подчеркнул, что содержательные переговоры возможны только при условии уважения международного права и суверенитета Украины с обеих сторон.

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"На данный момент Россия демонстрирует откровенное пренебрежение не только к нам, но и ко всем странам-партнерам, которые работают над достижением мира, включая Турцию и США", - добавил посол.

Джелялов заверил, что у Турции есть определенные рычаги влияния на Россию, но самостоятельно Анкара не сможет склонить Москву к конструктивной позиции.

"Нужна координация с другими влиятельными странами. Без изменения подхода Москвы говорить о реальных переговорах рано", - заявил дипломат.

Есть ли будущее у украинско-российских переговоров

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что формат украинско-российских переговоров о прекращении огня практически исчерпал себя. По его словам, переговоры в Стамбуле не дали необходимого результата.

Кислица отметил, что во время переговоров россияне выдвигали Украине ультиматумы, на которые она не могла согласиться. Он подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в прекращении огня.

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