Дочь звезды российского и мирового тенниса Евгения Кафельникова, Олеся, порадовала публику яркими фотографиями.
Красавица и раньше любила удивить фолловеров пикантными фото, однако на этот раз она превысила все ожидания. Фотосессия состоялась в автомобиле и на одном из кадров Олеся засветила свои ягодицы.
В своем Instagram девушка имеет немножко больше, чем полумиллионна подписчиков. Собственно, она себя прекрасно реализовала в карьере инстаблогера и модели.
Напомним, что ее отец был длительное время первой ракеткой мира, дважды побеждал на турнирах Большого шлема, а также является обладателем золотой медали Олимпиады 2000 года.
Раньше Олеся тоже не стеснялась показать свое стройное тело подписчикам.
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