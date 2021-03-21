Отец Олеси был Олимпийским чемпионом.

Дочь звезды российского и мирового тенниса Евгения Кафельникова, Олеся, порадовала публику яркими фотографиями.

Красавица и раньше любила удивить фолловеров пикантными фото, однако на этот раз она превысила все ожидания. Фотосессия состоялась в автомобиле и на одном из кадров Олеся засветила свои ягодицы.

В своем Instagram девушка имеет немножко больше, чем полумиллионна подписчиков. Собственно, она себя прекрасно реализовала в карьере инстаблогера и модели.

Напомним, что ее отец был длительное время первой ракеткой мира, дважды побеждал на турнирах Большого шлема, а также является обладателем золотой медали Олимпиады 2000 года.

Раньше Олеся тоже не стеснялась показать свое стройное тело подписчикам.

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Автор: Будрин Артем