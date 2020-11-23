Уитакер не удержала равновесие / фото thetennispodcast.net
Ведущая Amazon Prime Кэтрин Уитакер пережила курьезное падение во время репетиции эфира, посвященного Итоговому турниру ATP.
Ситуация произошла в студии на арене O2 в Лондоне.
Журналистка в день полуфинала турнира начала свое вступление, а на словах "сегодня мы увидим лучших в мире" потеряла равновесие и упала, пропав из кадра.
Уитакер решила посмеяться над собой и сама опубликовала видео инцидента в Twitter.
"Мой большой шанс стал мемом", - констатировала ведущая.
My big chance to become a meme. pic.twitter.com/9dBXbOczxK— Catherine Whitaker (@CWhitakerSport) November 21, 2020
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