Ведущая Amazon Prime Кэтрин Уитакер пережила курьезное падение во время репетиции эфира, посвященного Итоговому турниру ATP.

Ситуация произошла в студии на арене O2 в Лондоне.

Журналистка в день полуфинала турнира начала свое вступление, а на словах "сегодня мы увидим лучших в мире" потеряла равновесие и упала, пропав из кадра.

Уитакер решила посмеяться над собой и сама опубликовала видео инцидента в Twitter.

"Мой большой шанс стал мемом", - констатировала ведущая.

My big chance to become a meme. pic.twitter.com/9dBXbOczxK