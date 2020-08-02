Формула-1: Мерседес одержал четвертую победу подряд

Льюису Хэмилтону не оказалось равных на Гран-при Великобритании.

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем четвертого этапа текущего сезона - Гран-при Великобритании.

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Стоит отметить, что у шестикратного чемпиона мира на последнем круге произошел прокол колеса, но британец все равно сумел доехать до финиша первым.

Макс Ферстаппен из "Ред Булла" занял второе место, а в тройку на подиуме вошел Шарль Леклер, выступающий за "Феррари".

Партнер Хэмилтона Валттери Боттас вел борьбу за топ-3, но вылетел с трассы из-за прокола шины и стал только 11-м.

Гран-при Великобритании. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 52 круга

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +5,856

3. Шарль Леклер ("Феррари") +18,474

4. Даниэль Риккардо ("Рено") +19,650

5. Ландо Норрис ("Макларен») +22,277

6. Эстебан Окон ("Рено") +26,937

7. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +31,188

8. Александер Албон ("Ред Булл") +32,670

9. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +37,311

10. Себастьян Феттель ("Феррари") +41,857

В личном зачете лидером остается Хэмилтон, который оторвался от Боттаса уже на 30 очков. В том-3 находится и Ферстаппен, который отстает от второй строчки на шесть пунктов.

УНИАН ранее сообщал о том, что на Гран-при Венгрии победу также праздновал Хэмилтон.

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