Формула-1: Мерседес одержал четвертую победу подряд
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем четвертого этапа текущего сезона - Гран-при Великобритании.
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Стоит отметить, что у шестикратного чемпиона мира на последнем круге произошел прокол колеса, но британец все равно сумел доехать до финиша первым.
Макс Ферстаппен из "Ред Булла" занял второе место, а в тройку на подиуме вошел Шарль Леклер, выступающий за "Феррари".
Партнер Хэмилтона Валттери Боттас вел борьбу за топ-3, но вылетел с трассы из-за прокола шины и стал только 11-м.
Гран-при Великобритании. Топ-10
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 52 круга
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +5,856
3. Шарль Леклер ("Феррари") +18,474
4. Даниэль Риккардо ("Рено") +19,650
5. Ландо Норрис ("Макларен») +22,277
6. Эстебан Окон ("Рено") +26,937
7. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +31,188
8. Александер Албон ("Ред Булл") +32,670
9. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +37,311
10. Себастьян Феттель ("Феррари") +41,857
В личном зачете лидером остается Хэмилтон, который оторвался от Боттаса уже на 30 очков. В том-3 находится и Ферстаппен, который отстает от второй строчки на шесть пунктов.
УНИАН ранее сообщал о том, что на Гран-при Венгрии победу также праздновал Хэмилтон.
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