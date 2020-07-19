Формула-1: Мерседес выиграл третью гонку подряд
В Венгрии состоялся третий этап чемпионата Формулы-1. Победу в гонке одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
Британец стартовал с первой позиции и сумел сохранить ее. Попутно он продемонстрировал лучшее время на круге.
Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед на одной трассе. Британец уже в восьмой раз в карьере выиграл гонку в Венгрии.
Вторым к финишу приехал представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен, а третьим - еще один пилот "Мерседес" Валттери Боттас.
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"Мерседес" выиграл третью подряд гонку с начала сезона.
В личном зачете после трех этапов лидирует Хэмилтон, который набрал 63 очка. Боттас (58 очков) идет вторым, а на третье место поднялся Ферстаппен - 33 очка.
Гран-при Венгрии. Топ-10
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 1:36.12,473
2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - отставание 8,702
3. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 9,452
4. Ленс Стролл (Канада, "Расинг Пойнт") - 57,579
5. Александр Албон (Таиланд, "Ред Булл") - 1.17.471
6. Себастьян Феттель (Германия, "Феррари") - 1 круг
7. Серхио Перес (Мексика, "Расинг Пойнт") - 1 круг
8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Рено") - 1 круг
9. Кевин Магнуссен (Дания, "Хаас") - 1 круг
10. Карлос Сайнс (Испания, "Макларен") - 1 круг
Как сообщал УНИАН, победу на предыдущем этапе также отпраздновал Хэмилтон.
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