Формула-1: Мерседес выиграл третью гонку подряд

Льюис Хэмилтон отпраздновал победу на Гран-при Венгрии.

В Венгрии состоялся третий этап чемпионата Формулы-1. Победу в гонке одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Британец стартовал с первой позиции и сумел сохранить ее. Попутно он продемонстрировал лучшее время на круге.

Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед на одной трассе. Британец уже в восьмой раз в карьере выиграл гонку в Венгрии.

Вторым к финишу приехал представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен, а третьим - еще один пилот "Мерседес" Валттери Боттас.

Читайте такжеФормула-1 вернулась: пилот Мерседеса выиграл Гран-при Австрии

"Мерседес" выиграл третью подряд гонку с начала сезона.

В личном зачете после трех этапов лидирует Хэмилтон, который набрал 63 очка. Боттас (58 очков) идет вторым, а на третье место поднялся Ферстаппен - 33 очка.

Гран-при Венгрии. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 1:36.12,473

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - отставание 8,702

3. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 9,452

4. Ленс Стролл (Канада, "Расинг Пойнт") - 57,579

5. Александр Албон (Таиланд, "Ред Булл") - 1.17.471

6. Себастьян Феттель (Германия, "Феррари") - 1 круг

7. Серхио Перес (Мексика, "Расинг Пойнт") - 1 круг

8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Рено") - 1 круг

9. Кевин Магнуссен (Дания, "Хаас") - 1 круг

10. Карлос Сайнс (Испания, "Макларен") - 1 круг

Как сообщал УНИАН, победу на предыдущем этапе также отпраздновал Хэмилтон.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram