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Баскетболист погнул кольцо во время броска в матче НБА (видео)

19:17, 19 августа 2020
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Дуайт Ховард совершил слишком мощный данк / фото lakersnation.com

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Баскетболист совершил слишком мощный данк, в результате чего кольцо наклонилось.

На положение дуги обратил внимание другой игрок "Лейкерс" Энтони Дэвис.

В матче наступила пауза, во время которой ситуацию удалось исправить.

Видео эпизода опубликовал Twitter-аккаунт Bleacher Report.

  • "Лейкерс" потерпели поражение в матче с "Портлендом" в первом раунде плей-офф со счетом 93:100.
  • После карантина все матчи НБА проходят на территории парка развлечений "Диснейуорлд" в Орландо.
  • Ранее украинский баскетболист Алексей Лень отметился результативной игрой в матче НБА.

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Автор: Данил Слесь

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