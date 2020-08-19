Баскетболист погнул кольцо во время броска в матче НБА (видео)
19:17, 19 августа 2020Другое
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Игру пришлось приостанавливать, чтобы исправить ситуацию.
Дуайт Ховард совершил слишком мощный данк / фото lakersnation.com
Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Дуайт Ховард погнул кольцо во время броска в матче против "Портленда".
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Баскетболист совершил слишком мощный данк, в результате чего кольцо наклонилось.
На положение дуги обратил внимание другой игрок "Лейкерс" Энтони Дэвис.
В матче наступила пауза, во время которой ситуацию удалось исправить.
Видео эпизода опубликовал Twitter-аккаунт Bleacher Report.
Refs stopped the game after AD called out that the rim was tilted 👀 pic.twitter.com/XfGd72MkK1— Bleacher Report (@BleacherReport) August 19, 2020
- "Лейкерс" потерпели поражение в матче с "Портлендом" в первом раунде плей-офф со счетом 93:100.
- После карантина все матчи НБА проходят на территории парка развлечений "Диснейуорлд" в Орландо.
- Ранее украинский баскетболист Алексей Лень отметился результативной игрой в матче НБА.
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