Баскетболист погнул кольцо во время броска в матче НБА (видео)

Игру пришлось приостанавливать, чтобы исправить ситуацию.

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Дуайт Ховард погнул кольцо во время броска в матче против "Портленда".

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Баскетболист совершил слишком мощный данк, в результате чего кольцо наклонилось.

На положение дуги обратил внимание другой игрок "Лейкерс" Энтони Дэвис.

В матче наступила пауза, во время которой ситуацию удалось исправить.

Видео эпизода опубликовал Twitter-аккаунт Bleacher Report.

Refs stopped the game after AD called out that the rim was tilted 👀 pic.twitter.com/XfGd72MkK1 — Bleacher Report (@BleacherReport) August 19, 2020

"Лейкерс" потерпели поражение в матче с "Портлендом" в первом раунде плей-офф со счетом 93:100.

После карантина все матчи НБА проходят на территории парка развлечений "Диснейуорлд" в Орландо.

Ранее украинский баскетболист Алексей Лень отметился результативной игрой в матче НБА.

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Автор: Данил Слесь