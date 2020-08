Баскетболист погнул кольцо во время броска в матче НБА (видео)

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Дуайт Ховард погнул кольцо во время броска в матче против "Портленда".

Баскетболист совершил слишком мощный данк, в результате чего кольцо наклонилось.

На положение дуги обратил внимание другой игрок "Лейкерс" Энтони Дэвис.

В матче наступила пауза, во время которой ситуацию удалось исправить.

Видео эпизода опубликовал Twitter-аккаунт Bleacher Report.

Refs stopped the game after AD called out that the rim was tilted 👀 pic.twitter.com/XfGd72MkK1