Украинский баскетболист примет участие в Матче восходящих звезд НБА
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, который выступает за "Детройт Пистонз", примет участие в Матче восходящих звезд НБА.
Об этом сообщает официальный аккаунт НБА в Twitter.
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Михайлюк включен в состав команды звезд остального мира, которая сыграет против восходящих звезд США.
Михайлюк будет лишь вторым украинцем, который примет участие в звездном уикенде НБА. Первым в 1997 году был Виталий Потапенко, который принимал участие в матче лучших новичков лиги.
Матч восходящих звезд состоится в пятницу, 14 февраля.
22-летний Михайлюк проводит свой второй сезон в НБА. В текущем регулярном чемпионате в составе "Детройта" украинец набирает в среднем 8,7 очка за игру.
Presenting the 2020 #NBARisingStars rosters at #NBAAllStarpic.twitter.com/Zc8fknNfiT— 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 31, 2020
Svi Mykhailiuk of the @DetroitPistons is making his 1st appearance for the World Team. @Sviat_10 was drafted as the 47th overall pick in the 2018 NBA Draft out of Kansas (originally from Ukraine). pic.twitter.com/EjuN3pMvH4— 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 31, 2020
Ранее УНИАН также сообщал о том, что НБА изменила формат Матча звезд в память о погибшем Коби Брайанте.