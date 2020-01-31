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Украинский баскетболист примет участие в Матче восходящих звезд НБА

20:59, 31 января 2020
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Святослав Михайлюк / REUTERS

Об этом сообщает официальный аккаунт НБА в Twitter.

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Михайлюк включен в состав команды звезд остального мира, которая сыграет против восходящих звезд США.

Михайлюк будет лишь вторым украинцем, который примет участие в звездном уикенде НБА. Первым в 1997 году был Виталий Потапенко, который принимал участие в матче лучших новичков лиги.

Матч восходящих звезд состоится в пятницу, 14 февраля.

22-летний Михайлюк проводит свой второй сезон в НБА. В текущем регулярном чемпионате в составе "Детройта" украинец набирает в среднем 8,7 очка за игру.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что НБА изменила формат Матча звезд в память о погибшем Коби Брайанте.

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