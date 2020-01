Украинский баскетболист примет участие в Матче восходящих звезд НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, который выступает за "Детройт Пистонз", примет участие в Матче восходящих звезд НБА.

Об этом сообщает официальный аккаунт НБА в Twitter.

Михайлюк включен в состав команды звезд остального мира, которая сыграет против восходящих звезд США.

Михайлюк будет лишь вторым украинцем, который примет участие в звездном уикенде НБА. Первым в 1997 году был Виталий Потапенко, который принимал участие в матче лучших новичков лиги.

Матч восходящих звезд состоится в пятницу, 14 февраля.

22-летний Михайлюк проводит свой второй сезон в НБА. В текущем регулярном чемпионате в составе "Детройта" украинец набирает в среднем 8,7 очка за игру.

Svi Mykhailiuk of the @DetroitPistons is making his 1st appearance for the World Team. @Sviat_10 was drafted as the 47th overall pick in the 2018 NBA Draft out of Kansas (originally from Ukraine). pic.twitter.com/EjuN3pMvH4