НБА изменила формат Матча звезд в память о Брайанте

В решающей четверти команды будут сражаться за 24 очка.

Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение изменить формат Матча звезд-2020 в честь погибшего Коби Брайанта.

Об этом сообщила пресс-служба НБА.

Согласно новому формату, каждая из первых трех четвертей матча будет начинаться со счета 0:0 и продлится 12 минут.

Однако четвертая четверть пройдет без контроля времени - она будет длиться, пока одна из команд не наберет нужное количество очков. Таковым будет количество очков команды, которая суммарно лидирует после первых трех четвертей, плюс 24 очка - в честь игрового номера Брайанта.

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Таким образом, если после трех четвертей суммарный счет будет 100:90, то победу в Матче звезд одержит та команда, которая первой наберет 124 очка.

Матч звезд пройдет 17 февраля в Чикаго. Капитанами команд будут Леброн Джеймс и Яннис Адетокумбо.

Напомним, Коби Брайант, а также его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек погибли в результате крушения вертолета 26 января.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что вдова Брайанта сделала первое заявление после гибели мужа и дочери.