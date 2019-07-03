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Свитолина прошла в третий круг Уимблдона благодаря травме соперницы

15:48, 03 июля 2019
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Элина Свитолина - Маргарита Гаспарян / REUTERS

В матче второго раунда украинка встречалась с российской теннисисткой Маргаритой Гаспарян. 

Свитолина уступила в первом сете, а в одиннадцатом гейме второй партии при счете 5:5 Гаспарян из-за проблем с ногой понадобилась помощь физиотерапевта. Россиянка доиграла гейм, но затем не смогла продолжать борьбу. 

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Итоговый счет матча - 5:7, 6:5, отказ.

В третьем раунде Свитолина встретится с 32-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции.

Отметим, что личным рекордом Свитолиной на Уимблдоне является выход в четвертый круг в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, в матче первого круга Уимблдона Свитолина обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина#Уимблдон-2019