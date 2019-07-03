Свитолина прошла в третий круг Уимблдона благодаря травме соперницы
Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в третий круг Уимблдона.
В матче второго раунда украинка встречалась с российской теннисисткой Маргаритой Гаспарян.
Свитолина уступила в первом сете, а в одиннадцатом гейме второй партии при счете 5:5 Гаспарян из-за проблем с ногой понадобилась помощь физиотерапевта. Россиянка доиграла гейм, но затем не смогла продолжать борьбу.
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Итоговый счет матча - 5:7, 6:5, отказ.
В третьем раунде Свитолина встретится с 32-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции.
Отметим, что личным рекордом Свитолиной на Уимблдоне является выход в четвертый круг в 2017 году.
Как сообщал УНИАН, в матче первого круга Уимблдона Свитолина обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову.