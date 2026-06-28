'Ключ к замку': Рыженко предсказал, что будет с Кинбурнской косой

Он объяснил, что возвращение косы под контроль Украины является приоритетной задачей.

Кинбурнскую косу нужно "зачистить", максимально ограничить возможности мобильных огневых групп российских оккупантов, а убедившись, что врага там уже нет, – настроить дистанционное огневое поражение. Об этом в эфире"Киев24" сказал Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что Кинбурнская коса – это как "ключ к замку". "Она блокирует и Херсон, и Николаев, и Очаков. Они (российские оккупанты – УНИАН) будут держаться за эту косу", – сказал он.

Таким образом, по словам Рыженко, усилия украинских войск должны быть сосредоточены на освобождении Кинбурнской косы, ведь это позволит разблокировать три соответствующих порта.

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"То же самое было, когда был захвачен остров Змеиный: тогда он фактически блокировал нам подходы к Одессе и дельте Дуная. Когда мы его освободили, то смогли восстановить судоходство", – сказал капитан запаса.

Что нужно для освобождения косы

Он отметил, что установка флага на косе не означает её освобождение. Зато для того, чтобы Кинбурнская коса и Кинбурнский полуостров находились под украинским контролем, там должны быть наши морские пехотинцы.

"Когда они будут удерживать там эту позицию, тогда можно будет говорить, что территория возвращена", – сказал Рыженко.

Да, пояснил он, потребуется высадка на косу, чтобы "зачистить" её, максимально ограничить возможности вражеских мобильных огневых групп. Кроме того, необходимо установить минные заграждения. А затем, убедившись, что врага там уже нет, – наладить дистанционное огневое поражение.

Что известно о текущих событиях на Кинбурнской косе

Как сообщал УНИАН, 25 июня в региональном управлении Сил территориальной обороны "Юг" ВСУ заявили, что на Кинбурнской косе в результате мощного огневого поражения Силы обороны Юга заставили российских захватчиков отступить с определенных занимаемых позиций. Кроме того, отмечалось, что на месте был установлен украинский флаг.

Впрочем, аналитики мониторингового проекта DeepState отметили, что никакого наступления Сил обороны Украины на Кинбурнской косе не происходит, а российские оккупанты оттуда не уходили. Флаг, согласно их данным, был сброшен с дрона.

Павел Лакийчук, капитан первого ранга, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", подчеркнул, что россияне совершенно не собираются уходить с Кинбурнской косы, ведь эта территория для них чрезвычайно важна. С косы враг может влиять на выход в море из Николаева, контролировать часть Днепровско-Бугского лимана и создавать угрозу для украинских портов – Николаева, Херсона и Очакова. Кинбурнская коса для оккупантов также была районом тыловой боевой подготовки.

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