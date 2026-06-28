Салон авто в жару раскаляется до смертельных 50 градусов, но есть простое решение

Есть простое решение, которое снижает температуру минимум на 11 градусов.

Если вы боитесь обжечь бедра каждый раз, садясь в раскаленную машину летом, – самое время что-то с этим сделать. Особенно если вы живёте в жарком и солнечном климате. К счастью, простое и недорогое решение существует уже несколько десятилетий: солнцезащитный экран.

Солнцезащитный экран – его еще называют солнцезащитным козырьком или шторкой на лобовое стекло – предназначен для блокировки солнечных лучей и предотвращения перегрева автомобиля. В теории он также защищает салон от воздействия ультрафиолета, пишет Southern Living. Но действительно ли солнцезащитные экраны работают?

Вот почему стоит использовать солнцезащитный экран, чтобы не перегреваться этим летом.

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Зачем нужен солнцезащитный экран и как он работает

Салон автомобиля нагревается сильнее, чем воздух снаружи, – благодаря парниковому эффекту. Солнечный свет проникает сквозь стекло и буквально выпекает салон изнутри.

Образующееся тепло оказывается заперто внутри машины. При температуре воздуха +27°C автомобиль может разогреться до +43°C всего за 20 минут. Спустя час температура в салоне может достичь опасных +51°C. При более жаркой погоде она поднимется ещё выше.

Когда машина настолько раскалена, кондиционеру требуется немало времени, чтобы охладить салон. Некоторые люди особенно чувствительны к сильной жаре – прежде всего маленькие дети.

Жара и солнечное воздействие также могут повредить автомобиль: потрескается панель приборов, расслоятся кожаные сиденья, выцветет обивка.

Хотя автомобиль можно защитить, паркуясь в тени, это не всегда возможно. Вот тут и пригодится солнцезащитный экран. Установив его на лобовое стекло, вы отражаете солнечный свет и тепло от самого большого стеклянного элемента автомобиля.

Хороший экран позволяет поддерживать температуру в салоне как минимум на 11°C ниже, чем без него.

Как выбрать лучший солнцезащитный экран

Лучшие модели полностью перекрывают лобовое стекло – без зазоров и открытых участков по краям. Можно заказать экран, изготовленный под конкретную форму стекла вашего автомобиля, или использовать складной экран в виде гармошки, который растягивается на всю ширину стекла.

Выбирайте модели с несколькими размерами – чтобы подобрать оптимальный вариант для легкового автомобиля, минивэна или грузовика.

Экран должен иметь светоотражающее покрытие или высокий показатель UPF – 50+, что означает блокировку 99% ультрафиолетовых лучей и тепла. Некоторые модели также оснащены внутренним теплоизолирующим слоем.

Другие способы защитить салон автомобиля

Парковка в тени уже была упомянута как способ сохранить прохладу в машине. Вот ещё несколько способов защитить салон и не допустить перегрева сидений:

Установите на задние боковые окна сетчатые солнцезащитные шторки. Оставляйте их на месте, когда паркуетесь на солнце. Дополнительный плюс – они помогут не перегреться детям на заднем сиденье во время езды.

Если у вас чёрные кожаные сиденья, которые раскаляются докрасна, установите чехлы. Чехол из светлого материала поглощает значительно меньше тепла. Ещё один вариант – бросить белое полотенце на сиденье перед парковкой.

Приоткройте окна примерно на 1 см, когда паркуетесь, – это позволит части тепла выйти наружу. Только помните: этого недостаточно, чтобы оставлять в машине детей или животных.

Ранее УНИАН сообщал, что врач назвал самые простые способы пережить жару.

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