Основной Закон как механизм безопасности: Буданов о роли Конституции сегодня

Конституция Украины сегодня является не только Основным законом государства, но и системой обеспечения безопасности, которая помогает украинцам выстоять в условиях полномасштабной войны. Об этом заявил глава ОП Кирилл Буданов, поздравляя украинцев с Днем Конституции.

По словам Буданова, за тридцать лет Украина прошла путь к осознанию Конституции как реального фундамента обороны государства.

"Тридцать лет назад был принят Основной Закон Украины, по которому мы живем по сей день. Сегодня Конституция – это наша система обеспечения безопасности", – отметил он.

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Глава ОП подчеркнул, что сила Украины заключается в единстве общества и в людях, для которых демократия является не только ценностью, но и способом выживания в условиях войны.

"Мы доказали: когда под угрозой находится само существование нации, именно человечность становится нашим главным оружием. Мы воюем за право быть собой", – подчеркнул Буданов.

Отдельно он поблагодарил всех, кто ежедневно работает на защиту государства – военных, представителей сектора безопасности и обороны, а также всех украинцев, которые своим трудом укрепляют устойчивость страны.

"Спасибо каждому, кто не ждет указаний, а просто делает свою работу: защищает, держит строй и работает на защиту государства", – отметил Буданов в поздравлении с Днем Конституции.

Ранее в интервью "Укринформу" Кирилл Буданов заявлял, что без единства украинское общество не сможет выстоять в войне и реализовать ни одно решение.

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