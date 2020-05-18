"Хотелось выпрыгнуть из окна": Коноплянка поделился впечатлениями от карантина

Футболист признался, что это был сложный период.

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, как проводил время на карантине.

Читайте также"Прыжок был бы длиннее": Коноплянка объяснил, что помешало ему полностью раскрыть потенциал в Европе

Игрок дал комментарий в эфире программы "Великий футбол".

"Что делал на карантине? Да вообще я поседел. И хотелось выпрыгнуть из окна. Мы нашли себе занятие в семье: ловили бабочек в лесу. Я с сачком бегал. А потом выпускали их в доме. На карантине у нас было все. Меня как заново родители записали на футбол, сложилось такое впечатление", - сказал Коноплянка.

Также вингер обсудил свою карьеру - в прошлом Коноплянка мог оказаться в чемпионате Англии:

"Упущенный трансфер в "Ливерпуль"? А чего сейчас жалеть? Уже ничего не вернешь. Если бы это было вчера, может быть, я бы еще вспоминал и немножко пустил слезу. Но когда прошло столько времени - я не вижу смысла. Тем более, что я прошел удачный этап с "Севильей", выиграл Лигу Европы. Это непередаваемые эмоции. А какой коллектив был - я бы в Испанию вернулся прямо завтра. Пусть меня депортируют туда, потому что это непередаваемые ощущения".

УНИАН ранее сообщал о том, что Коноплянка принес Украине победу над Румынией в FIFA 20.