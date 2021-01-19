Анна Фальки таким образом отпраздновала победу "Лацио" в римском дерби.

Итальянская модель и актриса Анна Фальки разделась для фото после разгромной победы "Лацио" над "Ромой" (3:0) в Серии А.

Перед матчем Фальки пообещала оголиться, если "Лацио" удастся одержать победу. В итоге актриса сдержала свое слово.

Снимок появился в Instagram Фальки. На фото она позирует без одежды, в одной лишь маске.

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48-летняя Фальки является давней поклонницей "Лацио". Также она известна романами с футболистами - в частности, с Филиппо Индзаги, Маттео Феррари и Кристианом Киву.

В последнее время Фальки работает ведущей клубного канала "Лацио".

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Автор: Антон Дударь