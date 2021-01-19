Итальянская модель и актриса Анна Фальки разделась для фото после разгромной победы "Лацио" над "Ромой" (3:0) в Серии А.
Перед матчем Фальки пообещала оголиться, если "Лацио" удастся одержать победу. В итоге актриса сдержала свое слово.
Снимок появился в Instagram Фальки. На фото она позирует без одежды, в одной лишь маске.
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48-летняя Фальки является давней поклонницей "Лацио". Также она известна романами с футболистами - в частности, с Филиппо Индзаги, Маттео Феррари и Кристианом Киву.
В последнее время Фальки работает ведущей клубного канала "Лацио".
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