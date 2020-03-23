В УПЛ рассматривают два сценария досрочного окончания сезона

Кроме того, еще целый ряд деталей надо будет обсуждаться с клубами.

Украинская Премьер-лига рассматривает два варианта в случае, если доиграть сезон не получится из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире программы "Профутбол".

"Если не сможем закончить чемпионат в сроки, установленные УЕФА, будем решать с клубами. У нас будет два варианта: завершить чемпионат так, как он выглядит сейчас, или взять только первый этап, не брать во внимание 23-й тур. Будем предлагать этих два сценария", - отметил Дикий.

Также представитель Премьер-лиги заявил, что нет определенности в том, кто вылетит из элитного дивизиона в такой ситуации:

"По поводу вылета также рассматривается несколько вариантов. Варианты есть, но пока оглашать мы их не будем. Нам надо провести дополнительные консультации с УАФ. Можно расширить лигу, какие-то кардинальные меры принять. Надо, чтобы все было согласовано с УАФ".

Напомним, УПЛ была приостановлена на неопределенный срок 17 марта. При этом в УЕФА было решено подвести итоги всех клубных турниров до 30 июня. Если ситуация с коронавирусом не изменится, то соревнования придется завершать досрочно.

В Украине карантин будет длиться до 3 апреля, однако он может быть продлен.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" решило продлить карантин в клубе.