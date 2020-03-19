"Глупости говорят": экс-футболист сборной Украины раскритиковал Усика и Алиева за высказывания о коронавирусе

Евгений Левченко не понимает заявления коллег.

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал заявления боксера Александра Усика и экс-футболиста Александра Алиева по поводу серьезности пандемии коронавируса.

Левченко сделал запись в Twitter, заявив, что вирус коснулся и его окружения:

"Я ума не приложу, как такие публичные люди - Алиев, Усик - говорят такие глупости о коронавирусе! У меня двое друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус - это фейк".

Я ума не приложу, как такие публичные люди; Алиев, Усик говорят такие глупости о коронавирусе! У меня 2-е друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус- это фейк. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) March 19, 2020

Стоит отметить, что "фейком" пандемию назвал Алиев, который не верит новостям об огромном количестве погибших людей в Италии.

Усик, в свою очередь, назвал ситуацию с коронавирусом "глупостями", предложив людям чаще посещать храм.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик дал несколько советов в борьбе с коронавирусом.