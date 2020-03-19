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"Глупости говорят": экс-футболист сборной Украины раскритиковал Усика и Алиева за высказывания о коронавирусе

21:03, 19 марта 2020
Футбол
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Левченко признался, что его друзья попали в реанимацию из-за коронавируса / фото: footballua.tv

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал заявления боксера Александра Усика и экс-футболиста Александра Алиева по поводу серьезности пандемии коронавируса.

Левченко сделал запись в Twitter, заявив, что вирус коснулся и его окружения:

"Я ума не приложу, как такие публичные люди - Алиев, Усик - говорят такие глупости о коронавирусе! У меня двое друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус - это фейк".

Стоит отметить, что "фейком" пандемию назвал Алиев, который не верит новостям об огромном количестве погибших людей в Италии.

Усик, в свою очередь, назвал ситуацию с коронавирусом "глупостями", предложив людям чаще посещать храм.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик дал несколько советов в борьбе с коронавирусом.

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