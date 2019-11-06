Днепр потерпел третье подряд поражение в Кубке Европы ФИБА (видео)

Украинский клуб провел матч третьего тура еврокубкового турнира.

"Днепр" в третьем туре группового этапа Кубка Европы ФИБА на выезде встречался с болгарским "Левски".

Украинцы потерпели поражение, которое стало третьим подряд на турнире. С тремя очками днепряне остаются на последнем месте в группе F.

Самым результативным в составе "Днепра" стал форвард Максим Корниенко, который набрал 15 очков.

"Левски" (Болгария) - "Днепр" (Украина) - 85:78 (23:18, 22:22, 17:23, 23:15)

УНИАН ранее сообщал о том, что "Киев-Баскет" разгромно проиграл беларусам в Кубке Европы ФИБА.