Днепр потерпел третье подряд поражение в Кубке Европы ФИБА (видео)
21:21, 06 ноября 2019Футбол
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Украинский клуб провел матч третьего тура еврокубкового турнира.
Украинцы не могут победить в еврокубках / фото: fiba.com
"Днепр" в третьем туре группового этапа Кубка Европы ФИБА на выезде встречался с болгарским "Левски".
Украинцы потерпели поражение, которое стало третьим подряд на турнире. С тремя очками днепряне остаются на последнем месте в группе F.
Самым результативным в составе "Днепра" стал форвард Максим Корниенко, который набрал 15 очков.
"Левски" (Болгария) - "Днепр" (Украина) - 85:78 (23:18, 22:22, 17:23, 23:15)
УНИАН ранее сообщал о том, что "Киев-Баскет" разгромно проиграл беларусам в Кубке Европы ФИБА.
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