Киев-Баскет разгромно проиграл в Кубке Европы ФИБА (видео)

Украинский клуб провел матч третьего тура еврокубкового турнира.

"Киев-Баскет" в третьем туре группового этапа Кубка Европы ФИБА принимал на своей площадке "Цмоки-Минск" из Беларуси.

Украинцы потерпели разгромное поражение, которое стало первым на турнире. "Цмоки-Минск" со стопроцентным результатом возглавляет группу F.

Самым результативным в составе киевлян стал защитник Кейси Шепард, который набрал 19 очков и отдал 6 передач.

"Киев-Баскет" – "Цмоки-Минск" – 74:99 (19:32, 14:20, 19:25, 22:22)

Как сообщал УНИАН, во втором туре "Киев-Баскет" на выезде победил болгарский "Левски".