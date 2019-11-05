Киев-Баскет разгромно проиграл в Кубке Европы ФИБА (видео)
21:22, 05 ноября 2019Другое
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Украинский клуб провел матч третьего тура еврокубкового турнира.
Киев-Баскет потерпел первое поражение на турнире / фото: kyiv-basket.com.ua
"Киев-Баскет" в третьем туре группового этапа Кубка Европы ФИБА принимал на своей площадке "Цмоки-Минск" из Беларуси.
Украинцы потерпели разгромное поражение, которое стало первым на турнире. "Цмоки-Минск" со стопроцентным результатом возглавляет группу F.
Самым результативным в составе киевлян стал защитник Кейси Шепард, который набрал 19 очков и отдал 6 передач.
"Киев-Баскет" – "Цмоки-Минск" – 74:99 (19:32, 14:20, 19:25, 22:22)
Как сообщал УНИАН, во втором туре "Киев-Баскет" на выезде победил болгарский "Левски".
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