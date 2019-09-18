Без шансов: Шахтер стартовал в Лиге чемпионов с поражения от Ман Сити

"Горняки" не сумели навязать борьбу чемпиону Англии.

Донецкий "Шахтер" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал "Манчестер Сити". Игра проходила в Харькове на стадионе "Металлист".

Гости сумели одержать победу со счетом 2:0.

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Судьба встречи была фактически решена еще в первом тайме. Англичане сразу завладели преимуществом и начали создавать опасные моменты. Первый мяч был забит на 24-й минуте, когда Гюндоган пробил в штангу, а на добивании удачно сыграл Марез.

На 35-й минуте шанс сравнять счет был у Жуниора Мораеса - форвард сборной Украины вышел на свидание с Эдерсоном, но не сумел переиграть вратаря. Достаточно быстро "Сити" удалось удвоить преимущество. Гюндоган получил пас от Мареза в штрафной украинцев и расстрелял ворота Пятова с близкого расстояния.

После перерыва Мораес вновь имел возможность забить, когда выиграл борьбу за мяч у Эдерсона, но из-за пределов штрафной пробил мимо.

В дальнейшем "Сити" продолжал давить, а Каштру выпустил Коноплянку, но Евгений не сумел изменить ситуацию. Англичане поставили точку на 76-й минуте, когда Жезус получил пас между защитниками и покатил мяч точно в нижний угол ворот.

"Шахтер" - "Манчестер Сити" - 0:3

Голы: Марез, 24, Гюндоган, 38, Жезус, 76

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик (Маркос Антонио, 74), Марлос, Тайсон, Соломон (Коноплянка, 46), Мораес (Дентиньо, 77)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Канселу, 81), Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Гюндоган, Родри (Менди, 83), Марез, Де Брюйне (Б. Силва, 77), Стерлинг, Жезус

Предупреждение: Родри

Таким образом, "горняки" не набрали очков в стартовом туре и остаются на третьей строчке в группе С. В другом поединке квартета загребское "Динамо" неожиданно разгромило "Аталанту" - 4:0.

Следующий матч в Лиге чемпионов дончане проведут против "Аталанты" на выезде 1 октября.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" получит крупный бонус за выступление в еврокубках.