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Десятки миллионов: Шахтер получит внушительный бонус за участие в еврокубках (фото)

14:17, 16 сентября 2019
Футбол
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Шахтер заработает более 20 миллионов / фото: ФК Шахтер

Такие данные опубликовало немецкое издание Kicker.

Это рекордный доход среди всех клубов постсоветского пространства. Суммы были начислены клубам с учетом рейтинга в таблице коэффициентов УЕФА за последнее десятилетие.

Самый большой бонус достанется мадридскому "Реалу" - 35,46 миллиона. В первую тройку также вошли "Барселона" (34,35) и "Бавария" (33,24).

kicker.de

Уже 18 сентября "Шахтер" стартует в группе Лиги чемпионов домашним поединком против "Манчестер Сити". Начало матча - в 22:00.

УНИАН ранее сообщал, что букмекеры сделали прогноз на матч "Шахтера" против английского суперклуба.

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Теги: #футбол#УЕФА#Шахтер#Лига чемпионов