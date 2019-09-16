Десятки миллионов: Шахтер получит внушительный бонус за участие в еврокубках (фото)

Донецкий клуб серьезно пополнит свой бюджет.

Донецкий "Шахтер" получит от УЕФА бонус в размере 21,05 миллиона евро за выступление в еврокубках нынешнего сезона.

Такие данные опубликовало немецкое издание Kicker.

Это рекордный доход среди всех клубов постсоветского пространства. Суммы были начислены клубам с учетом рейтинга в таблице коэффициентов УЕФА за последнее десятилетие.

Самый большой бонус достанется мадридскому "Реалу" - 35,46 миллиона. В первую тройку также вошли "Барселона" (34,35) и "Бавария" (33,24).

Уже 18 сентября "Шахтер" стартует в группе Лиги чемпионов домашним поединком против "Манчестер Сити". Начало матча - в 22:00.

УНИАН ранее сообщал, что букмекеры сделали прогноз на матч "Шахтера" против английского суперклуба.