Десятки миллионов: Шахтер получит внушительный бонус за участие в еврокубках (фото)
14:17, 16 сентября 2019Футбол
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Донецкий клуб серьезно пополнит свой бюджет.
Шахтер заработает более 20 миллионов / фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" получит от УЕФА бонус в размере 21,05 миллиона евро за выступление в еврокубках нынешнего сезона.
Такие данные опубликовало немецкое издание Kicker.
Это рекордный доход среди всех клубов постсоветского пространства. Суммы были начислены клубам с учетом рейтинга в таблице коэффициентов УЕФА за последнее десятилетие.
Самый большой бонус достанется мадридскому "Реалу" - 35,46 миллиона. В первую тройку также вошли "Барселона" (34,35) и "Бавария" (33,24).
kicker.de
Уже 18 сентября "Шахтер" стартует в группе Лиги чемпионов домашним поединком против "Манчестер Сити". Начало матча - в 22:00.
УНИАН ранее сообщал, что букмекеры сделали прогноз на матч "Шахтера" против английского суперклуба.
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