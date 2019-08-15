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Определился последний соперник Зари в борьбе за путевку в групповой этап Лиги Европы

23:59, 15 августа 2019
Футбол
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Эспаньол дважды разгромил Люцерн / фото: twitter.com/rcdespanyol

В третьем раунде квалификации "Эспаньол" не оставил шансов швейцарскому "Люцерну". В первом матче испанский клуб со счетом 3:0 разгромил соперника на выезде. Ответная встреча завершилась победой "Эспаньола" с тем же счетом.

На предыдущей стадии квалификации испанский клуб разобрался с исландским "Стьярнаном" (4:0 и 3:1).

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Матчи раунда плей-офф между "Зарей" и "Эспаньолом" пройдут 22 и 29 августа. Первую встречу луганский клуб проведет в гостях.

Победитель противостояния завоюет путевку в групповой этап Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет 30 августа.

Как сообщал УНИАН, еще один представитель Украины "Мариуполь" не сумел пробиться в раунд плей-офф квалификации ЛЕ.

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Теги: #Лига Европы#Заря