Определился последний соперник Зари в борьбе за путевку в групповой этап Лиги Европы

Луганскому клубу в решающем раунде квалификации предстоит встретиться с представителем Испании.

Испанский "Эспаньол" стал соперником луганской "Зари" по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.

В третьем раунде квалификации "Эспаньол" не оставил шансов швейцарскому "Люцерну". В первом матче испанский клуб со счетом 3:0 разгромил соперника на выезде. Ответная встреча завершилась победой "Эспаньола" с тем же счетом.

На предыдущей стадии квалификации испанский клуб разобрался с исландским "Стьярнаном" (4:0 и 3:1).

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Матчи раунда плей-офф между "Зарей" и "Эспаньолом" пройдут 22 и 29 августа. Первую встречу луганский клуб проведет в гостях.

Победитель противостояния завоюет путевку в групповой этап Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет 30 августа.

Как сообщал УНИАН, еще один представитель Украины "Мариуполь" не сумел пробиться в раунд плей-офф квалификации ЛЕ.