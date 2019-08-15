Мариуполь вылетел из Лиги Европы после разгромного поражения

Украинский клуб не сумел сотворить сенсацию и пройти нидерландский АЗ.

"Мариуполь" не сумел преодолеть третий раунд квалификации Лиги Европы. В ответном матче мариупольцы на выезде уступили АЗ.

Матч, который проходил в Гааге, завершился поражением "Мариуполя" со счетом 0:4.

Первый тайм прошел с полным преимуществом АЗ, который сумел дважды огорчить мариупольцев. Сперва после проникающей передачи в штрафную отличился Келвин Стенгс, а в конце тайма он уже ассистировал Томасу Аувеяну, который нанес бильярдный удар почти с линии штрафной.

В середине второго тайма в воротах "Мариуполя" побывал еще один мяч - после подачи углового головой забил Стейн Вейтенс. А в конце матча в свои ворота мяч срезал Сергей Яворский.

Таким образом, Украина осталась без одного из пяти представителей в еврокубках.

АЗ - Мариуполь - 4:0

Голы: Стенгс, 20, Аувеян, 44, Вейтенс, 62, Яворский, 90 (автогол)

АЗ: Бизот, Свенссон, Влаар (Хатцидиакос, 80), Вайндал, Вейтенс (Класи, 75), Аувеян, Мидтше, Стенгс, Коопмейнерс, Боаду (Дройф, 70), Идрисси

"Мариуполь": Худжамов, Быков (Корниенко, 46), Яворский, Чоботенко, Полегенько, Федорчук, Танковский, Кирюханцев, Мишнев (Кащук, 83), Чурко (Топалов, 69), Вакула

Как сообщал УНИАН, борьбу в квалификации Лиги Европы продолжает луганская "Заря", которая обыграла болгарский ЦСКА.