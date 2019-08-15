Заря обыграла ЦСКА и вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы (видео)

Луганчане стали еще на один шаг ближе к групповому этапу турнира.

15 августа на стадионе "Славутич Арена" в Запорожье состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между луганской "Зарей" и софийским ЦСКА.

Украинцы сумели минимально победить - 1:0.

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Уже на старте поединка серьезную травму получил защитник луганчан Абу Ханна, который покинул поле на носилках. В середине тайма случился один из ключевых эпизодов игры: болгарин Туритсов не позволил форварду "Зари" Русину выйти один на один с вратарем, за что получил красную карточку.

Несмотря на удаление, гости все равно создали ряд опасных моментов - несколько раз "Зарю" спасал голкипер Шевченко.

Украинцы также старались атаковать - несколько раз опасно пробивал Леднев, но вратарь ЦСКА действовал уверенно. В концовке тренерский штаб болгар усилил атаку дополнительным форвардом, но риск позволил забить единственный мяч луганчанам.

На 90-й минуте Русин вышел один на один с вратарем и со второй попытки сумел переиграть оппонента. К сожалению, во время празднования гола форвард снял футболку, за что получил вторую желтую карточку и был удален.

В первом матче команды сыграли вничью - 1:1. Таким образом, подопечные Виктора Скрипника прошли в плей-офф квалификации, где встретятся с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).

"Заря" - ЦСКА - 1:0

Гол: Русин, 90

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна (Чеберко, 4), Михайличенко, Кочергин, Иванисеня, Юрченко (Леднев, 46), Хомченовский, Будковский (Кабаев, 90+3), Русин

ЦСКА: Черняускис, Занев, Томас, Альбентоса, Джеферсон (Ватт, 87), Малинов (Фаббрини, 82), Бикель, Туритсов, Эвандро (Митков, 56), Родригеш, Соу

Предупреждения: Хомченовский, Юрченко, Будковский, Русин, Шевченко - Туритсов

Удаления: Русин, 90 (вторая желтая) - Туритсов, 22

Видео гола Русина

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" избежит встречи с МЮ и "Арсеналом" в группе Лиги Европы.