Десна - Львов: видео трансляция матча Премьер-лиги
14:30, 30 июля 2019Футбол
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Команды проведут первый матч в сезоне.
Десна и Львов нацелены на зону еврокубков / фото: footboom.com
30 июля в Чернигове "Десна" будет принимать "Львов" в рамках первого тура украинской Премьер-лиги.
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Десна" - "Львов".
Начало встречи - в 19:00.
В прошлом сезоне команды вели борьбу за место в первой шестерке УПЛ, которое в итоге досталось львовянам.
Нынешним летом "Десна" усилилась рядом украинцев, среди которых - чемпион мира в составе молодежной сборной Ефим Конопля. Львовский клуб продолжает делать ставку на бразильских легионеров.
УПЛ. 1-й тур
"Десна" - "Львов"
Видео прямой трансляции появится за пять минут до стартового свистка.
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