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Десна - Львов: видео трансляция матча Премьер-лиги

14:30, 30 июля 2019
Футбол
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Десна и Львов нацелены на зону еврокубков / фото: footboom.com

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Десна" - "Львов".

Начало встречи - в 19:00.

В прошлом сезоне команды вели борьбу за место в первой шестерке УПЛ, которое в итоге досталось львовянам. 

Нынешним летом "Десна" усилилась рядом украинцев, среди которых - чемпион мира в составе молодежной сборной Ефим Конопля. Львовский клуб продолжает делать ставку на бразильских легионеров.

УПЛ. 1-й тур

"Десна" - "Львов"

Видео прямой трансляции появится за пять минут до стартового свистка.

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Теги: #футбол#Львов#Десна#УПЛ