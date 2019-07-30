Десна - Львов: видео трансляция матча Премьер-лиги

Команды проведут первый матч в сезоне.

30 июля в Чернигове "Десна" будет принимать "Львов" в рамках первого тура украинской Премьер-лиги.

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Десна" - "Львов".

Начало встречи - в 19:00.

В прошлом сезоне команды вели борьбу за место в первой шестерке УПЛ, которое в итоге досталось львовянам.

Нынешним летом "Десна" усилилась рядом украинцев, среди которых - чемпион мира в составе молодежной сборной Ефим Конопля. Львовский клуб продолжает делать ставку на бразильских легионеров.

УПЛ. 1-й тур

"Десна" - "Львов"

Видео прямой трансляции появится за пять минут до стартового свистка.