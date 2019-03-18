Сегодня определится последний участник топ-6 украинской Премьер-лиги

Чтобы попасть в верхнюю шестерку и продолжить борьбу за медали, "Ворскле" надо обыграть сегодня "Арсенал-Киев".

Сегодня матчем в Киеве "Арсенал-Киев" - "Ворскла" завершается первая часть чемпионата Украины в Премьер-лиге. Напомним, на втором этапе 12 команд делятся на две группы: первая шестерка поведет борьбу за медали и места в еврокубках следующего сезона; нижняя шестерка должна определить коллектив, который опустится в первую лигу, и две команды, которые проведут стыковые матчи за право остаться в УПЛ.

Интрига в борьбе за попадание в первую шестерку УПЛ сохранилась до последнего тура: на два места претендовали сразу четыре команды. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

В воскресенье, 17 марта, определился пятый участник первой шестерки - ФК "Львов" обыграл "Десну" и гарантировал себе, как минимум, шестое место. "Десна" точно не попадет в топ-6 (восьмое место), а на еще одно место претендуют два клуба - ФК "Мариуполь" и "Ворскла". Клуб из Полтавы сейчас находится на 7-м месте, имея 28 очков в активе. У "Мариуполя" - 6-е место и 30 очков, сообщает Sportarena.

Чтобы попасть в топ-6, "Ворскле" надо обыграть сегодня киевский "Арсенал". Победа гарантирует клубу Василия Сачко 5-е место. Если "Ворскла" потеряет очки в Киеве, в топ-6 попадет "Мариуполь".

При этом "Ворскла" в трех матчах в 2019 году набрала только одно очко, не забив ни одного гола. Разница мячей - 0:7.

Уже точно в топ-6 попали - "Шахтер", "Динамо", "Александрия", "Заря", "Львов". В нижней шестерке будут играть - "Десна", "Карпаты", "Олимпик", "Черноморец", "Арсенал-Киев".