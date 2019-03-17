ФК Львов победил Десну и гарантировал место в верхней шестерке УПЛ

"Десна" упустила шанс попасть в топ-6.

В Чернигове состоялся матч 22-го туру Премьер-лиги, в котором местная "Десна" уступила дома ФК «Львов». Гости из Львова одержали победу со счетом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

На 57-й минуте бразильский хавбек ФК "Львов" Педро Витор забил единственный гол в матче.

«Львов» набрал 30 очков и обеспечил себе место в первой шестерке, «Десна» (28 очков), которая также претендовала на попадание в топ-6, ограничится участием во второй шестерке.