Гендиректор 'Далгакиран компрессор Украина' о новом производстве генераторов в Киевской области, бизнесе и сотрудничестве с Ощадбанком

В июле "Далгакиран компрессор Украина" запустила в Киевской области завод по производству энергетического оборудования. В частности, широко востребованные когенерационные установки. О производственных мощностях нового завода, экспорте и потребностях внутреннего рынка, сотрудничестве с Ощадбанком по кредитованию украинского бизнеса и решению кадровых проблем – в интервью с Вячеславом Динковым, генеральным директором ООО "Далгакиран компрессор Украина".

Компания построила новый завод в Украине. Какой объем инвестиций был вложен в этот проект? Это только иностранные инвестиции или часть капитала, сформированная в Украине?

Да, наконец-то, я хочу использовать именно это слово, мы запустили завод здесь, под Киевом, и сделали это во время широкомасштабной войны. Это невероятно, я горжусь своей командой и благодарен нашим турецким партнерам. Строительство начинали еще до 2022 года и то, что мы закончили сейчас, – добавляет оптимизма. Оптимизма в преодолении энергетического кризиса, ведь мы производим генераторы, крайне необходимые бизнесу, государственным предприятиям. В завершение всех строительных работ было инвестировано 400 млн. гривен.

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Какое оборудование будет производиться на заводе?

Мы уже производим на заводе специализированное энергетическое технологическое оборудование, а также у нас собственный инжиниринг. Планируем увеличивать производство. Особое внимание сейчас уделяем когенерационным газовым установкам, планируем наращивать их производство, потому что такой тип оборудования сейчас очень актуален. Наше оборудование уже не раз себя показало в Украине, в частности, в сложной ситуации, в Харьковской области.

В чем именно?

Наша компания организовала "под ключ" резервное электроснабжение для КП "Харьковводоканал". Все мы знаем, в каких сложных условиях живут харьковчане. Агрессор бомбил город весь 2022-й год, 2023-й, сносил генерацию, как только мог, да и сейчас продолжает. В конце февраля 2023 года "Далгакиран компрессор Украина" подписал с "Харьковводоканалом" договор о поставках оборудования для подачи воды. Уже в июне 2023 года мы выполнили все работы: разработали техническую документацию, согласовали с заказчиком, поставили все необходимое.

За три месяца мы поставили и наладили работу дизельных генераторов, комплексной трансформаторной подстанции, частотных преобразователей. Уже больше года "Харьковводоканал" не зависит от плановых и аварийных отключений электроснабжения, а подача воды Харькову осуществляется непрерывно.

Будут ли у завода плановые объемы производства продукции газовых генераторов или исключительно выполнение предзаказов?

Сейчас мы работаем над выполнением предзаказов, да. Но, понимая спрос, мы создали дополнительные условия и имеем необходимое оборудование для увеличения производства. Планируем наращивать объемы, чтобы удовлетворить существующий и растущий спрос.

Как вы оцениваете объем рынка генераторов Украины?

Безусловно, рынок растет. Газовые, дизельные генераторы стали "спасательным кругом" для бизнеса, крупных и мелких предприятий, государственных, частных. Продукция и дальше будет очень востребована, ведь мы живем как на "пороховой бочке" – никто не знает, что агрессору придет в голову, сколько генерации он захочет и сможет еще разрушить. Но страна должна выжить, бизнес должен выжить. Для этого он должен работать. Понятно, что газ дешевле дизеля, следовательно, и газовые генераторы выглядят экономически более привлекательным решением.

Планируете производить и продавать продукцию на экспорт?

Да, конечно. Мы уже экспортируем продукцию и собираемся наращивать объемы. Мы работали на большом проекте для Армянской атомной электростанции (расположена неподалеку от Армавира – ред.). Помните аварию после цунами на АЭС "Фукусима" в 2011 году? Мир еще не сталкивался с такими проблемами в ядерной энергетике после природных катаклизмов, поэтому страны ЕС решили провести оценку уровня безопасности своих ядерных станций. Также ЕС предложил предпринять аналогичные меры и в соседних странах, в том числе в Армении, кстати, там единственная АЭС в регионе с реакторами ВВЭР (водно-водяными энергетическими реакторами – ред.).

После стресс-тестов было решено снабдить станцию ​​резервными источниками электроснабжения. И мы выиграли конкурс – "Далгакиран компрессор Украина" и компания ES Group Europe S.R.O. У нас уже был опыт, когда мы выполняли аналогичную программу для украинских атомных станций, так сказать "постфукусимскую", и на тендере предложили лучшие проектировочные решения для построения системы аварийного питания. "Далгакиран" изготовил и запустил в эксплуатацию комплекс мобильных дизель-генераторных станций.

Это сотрудничество, а также наша "постфукусимская" работа с украинскими АЭС способствовала тому, что в 2022 году, после первых атак агрессора по энергетике, когда Министерство энергетики США подняло вопрос о защите наших атомных генераций, "Далгакиран" был выбран для поставки дополнительных сверхмощных мобильных дизель-генераторных станций для каждой АЭС. Финансирование этого проекта взяло на себя Министерство энергетики США. По итогам этой работы украинские АЭС получили передвижные дизельные электростанции в контейнерном исполнении, а значит, будут надежно обеспечены резервным электропитанием. Здесь можно не беспокоиться, если агрессор будет пытаться вывести из строя не сами ядерные блоки, а оборудование, поддерживающее их жизнедеятельность.

Но хочу все-таки возвратиться к экспорту. Чтобы конкурировать в экспорте, вы должны предложить будущим клиентам высокотехнологичные решения, уникальные решения. И у нас они есть. Не буду вдаваться в детали нашего бизнеса, но речь идет о поршневых газовых компрессорах для нефтегазодобывающей отрасли, нефтехимии и пищевой промышленности всех стран, где есть эти виды промышленности. Несмотря на все проблемы, через которые проходила и проходит наша страна, нам удалось сохранить и усовершенствовать технологии, и они очень востребованы в мире. Так что работаем в этом направлении.

Мы слышали, что вы ведете переговоры с Ощадбанком об особых условиях кредитования на приобретение газовых генераторов. Расскажите подробности.

Наши переговоры закончились договором о сотрудничестве. Речь идет о выгодном кредитовании для наших клиентов. Газовые генераторы – это промышленное оборудование, дорогостоящее. Понятно, что бизнесу трудно сразу выкупать его, поэтому мы пошли навстречу, и в этом помог Ощадбанк. Процентная ставка составляет от 0,01% на срок финансирования до 10 лет. Я считаю, что такое предложение более чем оптимистичное решение для бизнеса, чтобы получить надежное энергообеспечение с минимальными финансовыми затратами. Кстати, программа уже начала работать – на днях выдан первый кредит на газовый генератор.

Есть ли проблемы с наемными работниками в условиях мобилизации?

Так же, как и у всех, проблема есть, особенно с узкопрофильными специалистами. Мы отнесены к критической инфраструктуре и у нас есть бронирование. Но это все равно не закрывает нашу потребность в людях. Недавно мы заключили меморандум с областными властями, они нас поддерживают, мы сотрудничаем. Это меморандум о сотрудничестве между "Далгакираном Украина", Государственным учебным заведением "Профессиональный лицей г. Украинка" и Киевской ОГА. Стороны договорились содействовать трудоустройству, развитию профессионального, профессионально-технического, высшего образования. Лицей выпускает специалистов именно нашего профиля: слесарей, станочников, мастеров всех видов сварки, электромехаников.

Система подготовки будет усовершенствована с учетом потребностей именно нашего производства. Со своей стороны мы создадим все условия для стажировки и дальнейшего трудоустройства. У выпускников будет хорошее будущее – после диплома лицея они получают работу у нас, мы будем способствовать их дальнейшему образованию в вузах. И, если захотят, снова к нам. А мы будем делать все, чтобы захотели. Мы стремимся "выращивать" специалистов именно под себя, под свое производство. Это хорошие перспективы, мы готовы инвестировать в молодое поколение, в образование для него.