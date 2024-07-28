Суд постановил, что действия ТЦК в отношении истца были неправомерными.

Житель Хмельницкой области подал в суд на Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Мужчина требовал предоставить ему отсрочку от мобилизации, поскольку у его отца вторая группа инвалидности и он должен его содержать.

Об этом стало известно из решения Хмельницкого окружного административного суда от 15 июля. Как отмечается, военнообязанный обосновал свои требования действующим законодательством.

Однако в ТЦК просили отказать в удовлетворении исковых требований. Там отметили, что право на отсрочку сопровождается обязанностью соблюдать порядок и правила воинского учета. Кроме того, в Центре комплектования сообщили, что для рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки мужчина должен лично посетить заседание комиссии.

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Мужчина воспринял этот ответ как противоправный и подал иск в суд. После рассмотрения суд постановил, что истец придерживался процедуры подачи документов для получения отсрочки от мобилизации. В то же время ТЦК не принял решение по существу его заявления и ограничился отправкой информационного письма, не предоставив доказательств, что рассмотрел заявление.

В результате окружной суд постановил, что действия ТЦК были неправомерными. Ведомство обязали рассмотреть заявление истца, а также принять соответствующее решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки от мобилизации.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, военнообязанные граждане Украины - мужчины, которым от 18 до 60 лет, а также женщины-медики, должны были обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. За необновление данных грозит административное наказание - штраф от 17 до 25,5 тыс. гривен.

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин сказал, что у сотрудников ТЦК не будет необходимости выдавать повестки на улицах, если все военнообязанные обновят свои военно-учетные данные.

Военнообязанные украинцы, которые не обновили свои данные до 16 июля, в первую очередь будут получать повестки с вызовом в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.

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