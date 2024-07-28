Сейчас повестки можно отправлять заказным письмом, подчеркнул спикер Министерства обороны Украины.

Продолжается мобилизация в Украине, и на сегодня нет юридических оснований для отправки электронных повесток.

Об этом спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сказал в интервью NV. "Сейчас для этого отсутствует нормативно-правовая база. Поэтому, юридических оснований для этого пока нет. Технически разработчики программы могут сделать это в те или иные сроки. Но для этого должна быть юридическая основа. Это зависит уже не от нас, не от министерства", - сказал он.

По его словам, люди обновили свои контактные данные - телефоны, адреса. "Сейчас согласно нынешней нормативно-правовой базе, можно отправлять повестки заказным письмом с описью вложения. Соответственно, это механизм, который будет применяться. Об электронных повестках пока вообще речь не идет", - сказал Лазуткин.

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Он сказал, что не будет необходимости выдавать повестки на улицах, если все обновят свои военно-учетные данные, а нарушители правил воинского учета самостоятельно появятся в ТЦК и СП или зарегистрируются в приложении "Резерв+". По его словам, в ТЦК есть база, и если они понимают, куда обращаться к военнообязанному, то, соответственно, им не надо выходить его искать.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Минобороны объяснили, что после того, как военнообязанный получил повестку для уточнения данных, он может, не дожидаясь, пойти в рекрутинговый центр и выбрать себе должность и воинскую часть.

Уполномоченный представитель Министерства обороны Украины Алексей Бежевец отметил, что сам факт получения первой повестки, то есть приглашение фактически в ТЦК для обновления учетных данных, не является каким-либо препятствием помочь человеку рекрутироваться.

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