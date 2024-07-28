По словам адвоката Сергея Дубка, ВВК должны пройти даже те, кто имеет отсрочку и бронирование.

Военнообязанные украинцы, которые не обновили свои данные до 16 июля, в первую очередь будут получать повестки с вызовом в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом рассказал "Суспильному" адвокат Сергей Дубок. У него также спросили, будет ли считаться врученной присланная повестка, которую получатель даже не видел.

"Повестка о вызове направляется адресату не позднее чем в течение 48 часов после подписи повестки соответствующим руководителем. При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14 дня со дня направления повестки по почте с описью вложения и уведомлением о вручении. Что касается "вбрасывания" в почтовый ящик, то повестки централизованно будут печататься вместе с описью вложения и направляться военнообязанным и резервистам по почте с описью вложения и уведомлением о вручении. То есть письмо "повестка" должно вручаться лично под подпись", - пояснил юрист.

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Кроме того, он рассказал, нужно ли повторно проходить ВВК тем, кто считался "ограниченно годным" и при этом имеет бронирование. По словам Дубка, такие граждане имеют 9 месяцев (до 4 февраля 2025 года) для прохождения повторного медосмотра и на это не влияет отсрочка или бронь.

Мобилизация в Украине

Ранее в Минобороны объяснили, что после того, как военнообязанный получил повестку для уточнения данных, он может, не дожидаясь, пойти в рекрутинговый центр и выбрать себе должность и воинскую часть.

С 1 августа 2024 года на военную службу в первую очередь будут призывать несколько категорий военнообязанных украинцев и УНИАН рассказал, какие.

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