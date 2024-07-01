Мобилизация в Украине касается всех военнообязанных, кроме тех, кто имеет право на отсрочку.

Отсрочка от мобилизации доступна далеко не всем гражданам нашей страны - после принятия законопроекта №10449 правила изменились, в некоторых случаях стали еще жестче. Узнайте, как оформляется отсрочка по уходу за инвалидом и кто не сможет ее получить.

Отсрочка от мобилизации по уходу за пожилым человеком - кто может получить

В комментарии Фокусу адвокат, управляющий партнер Адвокатской фирмы "Пакс", соучредитель БФ "ProUkraine" Станислав Лифлянчик, говорит, что согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", все военнообязанные, которые ухаживают за родителями с инвалидностью, могут оформить отсрочку только в том случае, если нет других не военнообязанных лиц, которые по закону, должны осуществлять уход за родителями.

Проще говоря, отсрочка по уходу за инвалидом может быть оформлена военнообязанным мужчиной только в том случае, если за его родителями-инвалидами больше некому ухаживать, и они действительно нуждаются в уходе.

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Адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус объяснила, что, по закону, призыву не подлежат военнообязанные, у которых:

один из своих родителей - инвалид I или II группы;

один из родителей жены (мужа) - инвалид I или II группы.

В таком случае отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом 2 группы может быть оформлена, но необходимо доказать, что за больным родственником будет ухаживать именно военнообязанный лично.

ВАЖНО: это не касается случаев, когда военнообязанный сам является инвалидом, нуждается в постоянном уходе, находится под арестом (кроме домашнего) или отбывает наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Также стоит учитывать, что отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом 3 группы невозможна - эту норму отменили, теперь аргументом для оформления соответствующего документа является только инвалидность I или II группы.

Какие документы нужно предоставить для получения отсрочки

Каждому военнообязанному, который хочет получить такой документ, следует знать, что отсрочка по уходу за инвалидом не может быть оформлена автоматически только лишь на основании заключения МСЭК, например. Для того чтобы все было законно, нужно собрать документы:

документы, подтверждающие родственные связи;

документ, подтверждающий невозможность других лиц, которые не являются военнообязанными и которые обязаны по закону содержать одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, осуществлять уход за ними;

инвалидность такого лица, его потребность в постоянном уходе, пребывание под арестом, документы о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или акт об установлении факта осуществления лицом ухода;

один из документов, подтверждающий инвалидность лица, нуждающегося в уходе;

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом, или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", в которых указана группа и причина инвалидности, или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики;

заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о потребности в постоянном уходе (для лиц с инвалидностью II группы).

Весь этот пакет документов вместе с заявлением о предоставлении отсрочки необходимо отнести в ТЦК, в котором зарегистрирован военнообязанный человек и ждать решения руководства.

По словам юристов, акт об установлении факта осуществления ухода получить труднее всего. За ним нужно обращаться в районную государственную администрацию или исполнительный орган совета с заявлением об осуществлении такого ухода, но получить такой документ в итоге становится практически невозможно.

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