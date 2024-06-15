Представитель Минобороны рассказал, что запуск сервиса "Резерв+" себя полностью оправдывает.

После 16 июля повестки смогут присылать по почте, именно тогда завершится отведенный законом срок в 60 дней для уточнения военнообязанными, призывниками и резервистами своих военно-учетных данных.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона прокомментировал вопрос о том, каким сейчас является официальный способ вручения повесток и что изменится после 16 июля, в какой ситуации повестка будет считаться врученной.

"По почте заказным письмом действительно будут присылаться повестки после 16 июля. Сейчас повестка считается врученной, если человек подписался лично, тогда да", - акцентировал Лазуткин.

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Он рассказал об алгоритме вручения повесток по почте после 16 июля.

"Приходит заказное письмо. Человек или под подпись получает, или отказывается, опять же под подпись, или он возвращается. И таким образом, опять же считается, что она была доставлена... Если человека не было физически на месте и возвращается, то тогда запускается механизм административного правонарушения. Именно для этого существуют эти 60 дней, то есть для того, чтобы люди обновили свои данные - где они проживают, какой у них электронный адрес, какой у них телефон. Сейчас все военнообязанные, призывники и резервисты должны уточнить свои данные и таким образом выполнить нормы закона", - подчеркнул Лазуткин.

Также спикер Минобороны рассказал, что запуск сервиса "Резерв+" себя полностью оправдывает. По результатам можно говорить о том, что значительно улучшились темпы мобилизации и существенно - военный учет.

"Сейчас уже 2 млн.100 тыс. человек уже обновили свои данные, в том числе, более 1 млн. 570 тысяч у себя в приложении "Резерв+", - акцентировал Лазуткин.

Он отметил, что с 18 июня в "Резерв+" появится QR-код и этот документ будет абсолютно идентичен бумажному, то есть его можно будет демонстрировать по требованию представителей ТЦК и СП, полиции и пограничной службы. В то же время, отправка каких-либо повесток в приложении "Резерв+" не предусматривается.

"Если говорить о направлении на ВВК, то такая возможность рассматривается, но нужна нормативно-правовая база для этого. Анонсировалось, что повестки в этом приложении приходить не будут. И пока что техническая возможность такая рассматривается, но, опять же, в ближайшей перспективе не предполагается, что будут направления на ВВК туда приходить или каким-то образом какие-то повестки приходить", - сказал Лазуткин.

Мобилизация в Украине - детали

16 мая 2024 года был изменен порядок вручения повесток. Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, ТЦК и СП, на блок-постах, пунктах пропуска через госграницу. Надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК считается: вручение повестки - личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения или ознакомления с ее содержанием, видеозапись отказа в общении с уполномоченным лицом; отправка повестки средствами почтовой связи.

Военный адвокат Сергей Дубок объяснял, если в течение 60 дней военнообязанные или резервисты не уточнят фактический адрес места жительства, повестка будет направлена на его адрес зарегистрированного места жительства. А направление повесток по почте начнется с 17 июля 2024 года.

Ранее в Минобороны анонсировали, что с 18 июня в Резерв+ появится QR-код и дополнительная опция для военных, которые зарегистрировались в приложении и хотят уточнить свои данные и убрать существующую ошибку, в том числе, статус "в розыске".

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