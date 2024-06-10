Представитель Министерства обороны говорит, что это надо сделать через дипучреждения.

17-летние украинцы, которые находятся за рубежом и должны стать на воинский учет, могут обновить свои данные через дипломатические учреждения, а не через приложение Резерв+.

Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона. "В правилах воинского учета было прописано, что в 17 лет надо стать на воинский учет. Через Резерв+ и дистанционно это сделать было невозможно. Теперь Кабмин урегулировал это", - акцентировал он.

Лазуткин добавил, что 17-летним юношам нужно непосредственно явиться в дипломатическое учреждение, принести свои документы и стать на воинский учет. "А уже дипломатические учреждения будут передавать это в ТЦК и СП. Это очень важно, потому что не так перегружает ТЦК теми людьми, которые должны были бы приезжать в Украину. Они смогут это сделать за рубежом и продолжить свое обучение, чтобы в будущем применить свои знания на благо Украины", - подчеркнул он.

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Представитель Минобороны отметил, что вообще процесс обновления данных через приложение продолжается стабильно. Ожидается, что после 18 июня, когда в Резерв+ появится QR-код, показатели динамики значительно возрастут. По его словам, многие военнообязанные ждали появления данной опции, чтобы уже тогда обновить свои данные.

"Для многих украинцев этот QR-код является определенным символом, так сказать, легитимизации. Потому что электронный документ можно будет везде показывать, он будет равнозначен бумажному. После появления QR-кода можно будет пересекать границу с приложением Резерв+ и не должно возникать никаких проблем из-за этого", - акцентировал он

Лазуткин добавил, что с 18 июня в Резерв+ появится не только QR-код, а еще и дополнительная опция для военных, которые зарегистрировались в приложении и хотят уточнить свои данные и убрать ошибку, которая есть. "Если у них написано "в розыске", в один клик можно будет решить этот вопрос и сообщить, что они являются военнослужащими. Таким образом данные в "Оберег" обновятся", - пояснил он.

Постановка на учет 17-летних украинцев: что известно

В соответствии со статьей 14 Закона "О воинской обязанности и военной службе", все граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на учет ежегодно в течение января.

В Сухопутных войсках объясняли, что это обычная процедура, которая не имеет отношения к военной мобилизации из-за войны с Россией.

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