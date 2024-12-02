Тимочко согласен, что ТЦК действительно нуждаются в реформировании, но это долгий процесс.

Прежде, чем расформировывать или реформировать Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), нужно определить, какая структура сможет полноценно выполнять их функции.

Такое мнение высказал военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Radio NV.

"ТЦК и СП имеют в своей структуре военнослужащих, государственных служащих и работников. По большому счету, если их даже, как кто-то говорит, разогнать, расформировать или уволить, военнослужащих - две трети в центрах комплектования. Это, как правило, люди, которые по состоянию здоровья перемещены выполнять свою задачу в центре комплектования. В любом случае их просто отправить на фронт не удастся. Их нужно будет или увольнять, или обеспечить должностями в соответствии с их состоянием здоровья", - сказал он.

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Относительно госслужащих, по словам Тимочко, согласно закону их нужно предупредить за два месяца до увольнения, предложить альтернативное место работы.

"А где его предложишь, если такая структура вообще расформировывается? Что работников - проще, их можно уволить и выплатить компенсацию. В противном случае будет огромное количество судебных дел. И государство, кроме того, что не предложило новую структуру (вместо ТЦК) втянется в суды и огромные расходы из-за компенсации при увольнении", - пояснил Тимочко.

Кроме того, он отметил, что расформирование ТЦК серьезно повлияет на мобилизацию, к тому же они формируют социальные пакеты для демобилизованных, ветеранов, членов семей погибших, лиц с инвалидностью.

При этом, Тимочко согласен, что ТЦК действительно нуждаются в реформировании.

"Прежде всего, нужно спросить: какая отрасль готова принять на себя такую ответственность и обеспечить непрерывность процесса, какая отрасль будет иметь такие полномочия, в частности гарантировано сохранение информации архивов, профессионализма, соответствия людей... То, что центры комплектования нуждаются в реформировании, это так. Но это долгий процесс", - отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Другое - связано с украинской армией

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения представили проект реформы военно-врачебных комиссий (ВВК). Она будет иметь три этапа и должна завершиться в ноябре 2025 года.

В Минобороны заявили, что современная система военно-врачебных комиссий имеет двусторонние недостатки. Она позволяет отдельным лицам избегать военной службы без законных оснований, а с другой стороны не предотвращает попадание на службу людей с серьезными заболеваниями. Это создает дополнительные трудности для Вооруженных сил.

Предполагается, что реформа позволит разделить решение военно-врачебной комиссии на два отдельных набора данных - медицинский и административный. Одни специалисты будут проводить медицинский осмотр для ВВК, а другие - анализировать анонимизированные результаты этих медосмотров

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