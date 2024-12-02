В таком случае ТЦК может затягивать процесс или требовать дополнительных документов, говорят специалисты.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому возникает вопрос, могут ли военнообязанные получить отсрочку, если уже имеют штраф от ТЦК за уклонение. Особенности этой процедуры объяснила партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лидия Карплюк в комментарии РБК-Украина.

Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации утвержден постановлением Кабмина №560. Он регламентирует вопросы оформления отсрочки.

По словам юриста, этот порядок не содержит норм, которые бы ставили результаты рассмотрения соответствующего пакета документов лица в зависимость от уплаты или не уплаты штрафа.

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Комиссия изучает полученные заявление и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров (п. 60 Порядка № 560).

"То есть проверяются документы, подтверждающие право на отсрочку, а не наличие задолженностей по уплате штрафов за административные правонарушения", - говорит юрист.

В то же время советник юридической фирмы Gracers Сергей Савинский пояснил: если человек обращается в ТЦК для оформления отсрочки или бронирования, но ранее не явился по повестке, которая пришла по почте, это не является автоматическим основанием для отказа в отсрочке или брони.

"Уплата штрафа за нарушение правил воинского учета, как правило, устраняет юридическую преграду для дальнейшего оформления. Однако, на практике возможны трудности. ТЦК может затягивать процесс или требовать дополнительных документов", - отметил он.

Юрист добавил, что формально, если все основания для отсрочки есть и все необходимые документы поданы, ТЦК обязано оформить отсрочку, даже если вы ранее не выполнили требования по явке.

Мобилизация в Украине - выезд за границу

Как сообщал УНИАН, после вступления в действие закона о мобилизации в Государственной пограничной службе Украины сообщали, что правительство может внести изменения в правила пересечения границы.

Вскоре в Кабинете министров Украины заявили, что правила пересечения границы обновлены для студентов. Отмечалось, что стало возможным не только для девушек, но и для парней также выезжать на обучение по программам академической мобильности.

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