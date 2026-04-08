Мирные переговоры по Украине зашли в тупик, но не из-за событий в Иране, – СМИ

США необходимо выбрать другой подход к переговорам.

Переговоры о завершении войны в Украине были приостановлены на фоне войны США на Ближнем Востоке, однако это не является основной причиной. Такое мнение высказывают обозреватели издания Foreign Affairs.

Отмечается, что проблема гораздо глобальнее. И она заключается в том, как Соединенные Штаты построили мирный процесс. Поскольку до этого момента администрация Трампа сосредоточивала переговоры на том, что Украина должна отдать РФ территорию Донецкой области в обмен на гарантии безопасности.

Впрочем, эта стратегия не сработала и вряд ли даст результат в будущем. Поскольку такой подход преувеличивает значение территории для России и важность западных гарантий для Украины. Также он не решает главную проблему прекращения любой войны – убедить каждую из сторон, что ее враг действительно стремится к миру.

Видео дня

И для этого США нужно выбрать другой подход, чтобы заключить более комплексное соглашение. Оно должно предоставить Украине средства для самообороны и сдерживания возможного будущего вторжения. И в то же время заверить РФ, что Украина не станет плацдармом для НАТО и будет пытаться восстановить свою территориальную целостность только невоенными средствами. И эти условия предполагают, что переговоры должны рассматриваться не как обмен территориями на гарантии безопасности, а как основа для будущих стабильных, хотя и враждебных, отношений между Украиной и РФ, а также Россией и НАТО.

Издание отмечает, что даже этот подход может не сработать, если Кремль не готов остановиться ни на чем, кроме подчинения всей Украины. Однако такой подход хотя бы дает шанс преодолеть глубинные представления каждого государства об угрозах и, таким образом, достичь длительного мира.

На фоне этого США и Европа могли бы взять на себя юридические обязательства по предоставлению военной помощи Украине – в частности, ПВО, артиллерии и высокоточного вооружения. Также Запад может гарантировать создание запасов различных типов вооружения за пределами Украины, чтобы в случае возможной агрессии они могли оперативно предоставить их Киеву. Издание отмечает, что такие гарантии обеспечили бы Украине лучшие условия, чем обширные обещания прямой военной поддержки, которым Киев не может доверять, а Москва не примет.

Однако подобные переговоры могут стать крайне сложными и длительными. И пока нет никаких гарантий, что США в этом вопросе достигнут успеха. Также издание не исключает, что Путин вообще не заинтересован ни в каком соглашении и не согласится на меньшее, чем контроль над всей Украиной. Впрочем, отмечает издание, не существует быстрого и легкого пути к завершению этой войны, вроде "земля в обмен на гарантии".

Мирные переговоры: важные новости

Ранее в Кремле прокомментировали ход переговоров о завершении войны в Украине. Как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в настоящее время трехсторонние встречи невозможны из-за занятости США.

В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что главной проблемой переговоров с РФ является то, что Москва любит говорить о компромиссах, но не идет на них. Он также добавил, что на 100% уверен, что РФ хочет полностью оккупировать Украину.

