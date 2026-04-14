'Устранят и казнят': Буданов объяснил, почему не раскрывает подробностей контактов с россиянами

Буданов заявил, что поддержание тайных контактов с российской стороной имеет решающее значение для переговорных позиций Украины.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина сознательно не разглашает детали неофициальных контактов с российской стороной, поскольку это может ослабить переговорные позиции Киева.

В интервью Bloomberg он подчеркнул, что часть российских представителей, участвующих в закрытых каналах коммуникации, действуют прагматично и хорошо понимают реальный баланс сил.

По словам Буданова, Украина поддерживает ограниченные и неформальные контакты с российскими представителями, которые имеют практическое понимание ситуации на фронте и ресурсных возможностей сторон.

Он подчеркнул, что эти каналы коммуникации важны для оценки позиций РФ и потенциальных сценариев развития событий.

Буданов также объяснил, почему детали переговоров остаются засекреченными. По его словам, раскрытие информации или давление на российских участников контактов может иметь негативные последствия для Украины.

"В худшем случае их устранят и казнят. И это только ослабит наши позиции. Потому что те, кто придет следующим – даже если они захотят чего-то добиться – посмотрят на то, что случилось с их предшественниками, и никогда ни на что не согласятся", – отметил Буданов.

Как сообщал УНИАН, мирные переговоры зашли в тупик не из-за войны США на Ближнем Востоке. По мнению СМИ, проблема не в графике дипломатов, а в самой стратегии, которую продвигает часть американских политических элит.

Президент Зеленский, комментируя тему переговоров с РФ, отметил, что проблемой Москвы является ее неготовность идти на уступки, хотя она любит о них активно говорить.

На фоне этого заявления в России заявили, что надеются на возобновление мирных переговоров по завершению войны в Украине на фоне перемирия в Иране.

Вас также могут заинтересовать новости: